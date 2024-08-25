Соединенные Штаты передают ВСУ значительную часть химоружия, которое Украина впоследствии применяет в ходе конфликта с Россией. Об этом сообщили рассказали в постпредстве РФ при Организации по запрещению химоружия.
«США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений, часть из которых активно применяется ВСУ», — рассказали «Известиям» в постпредстве РФ. Согласно словам дипломатов, Вашингтон остается главным поставщиком опасных веществ на Украину. Там также отметили, что, вопреки словам Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в Соединенных Штатах до сих пор сохранились мощности для создания значительных объемов ядовитых веществ.
Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал о применении ВСУ химического оружия, которое, по его словам, могло быть произведено только в США. Об этом он рассказывал в эфире телеканала «Звезда».
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