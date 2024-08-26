Мать возможного участника бунта в ИК-19 сделала неожиданное заявление о сыне

Мать заключенного Темура Хусинова, подозреваемого в участии в бунте в ИК-19, заявила, что ее сын не присутствует на видео инцидента. Она выразила желание узнать о его местонахождении.
«Моего сына [на кадрах из сети] нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? <...> В тюрьме сидит он, но среди вот этих людей, которые убивали, резали, — его нет. <...> Я хочу знать, где мой сын, в каком состоянии, в каком положении», — рассказала мать Темура Хусинова РИА Новости. Она отметила, что ее не пускают на территорию ИК, однако она стремиться узнать, где находится ее сын.
Женщина подтвердила, что до освобождения ее Темура оставалось всего два месяца. Она описывает его как человека, который уважает окружающих и всегда готов помочь.
Ранее заключенные ИК-19 в Волгоградской области устроили бунт, в результате чего погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо получили ранения. Снайперы нейтрализовали преступников, освободив заложников. В ИК-19 следователи провели допрос всех осужденных и сотрудников, чтобы выявить сообщников радикалов, захвативших заложников, передает RT.
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