Атаковавший город Энгельс беспилотник ВСУ повредил минимум 20 машин на парковке во дворе жилого дома. Видео опубликовано очевидцами происшествия в telegram-канале Mash.
«Минимум двадцать машин было повреждено в результате прилета БПЛА по дому в городе Энгельс», — написали в тексте поста с опубликованным роликом telegram-канала Mash. Уточняется, что атака была совершена в шесть утра по местному времени.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку БПЛА ВСУ по Энгельсу. Он уточнил, что был поврежден жилой дом и проходит эвакуация жильцов с места происшествия. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ключевых событий по ситуации.
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