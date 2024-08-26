Mash: беспилотник в Энгельсе повредил десятки машин. Видео

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, автомобиль, выбитые стекла, обстрел, белгород
Обломки БПЛА упали прямо на парковку (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

Атаковавший город Энгельс беспилотник ВСУ повредил минимум 20 машин на парковке во дворе жилого дома. Видео опубликовано очевидцами происшествия в telegram-канале Mash.

«Минимум двадцать машин было повреждено в результате прилета БПЛА по дому в городе Энгельс», — написали в тексте поста с опубликованным роликом telegram-канала Mash. Уточняется, что атака была совершена в шесть утра по местному времени.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку БПЛА ВСУ по Энгельсу. Он уточнил, что был поврежден жилой дом и проходит эвакуация жильцов с места происшествия. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ключевых событий по ситуации.

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Атаковавший город Энгельс беспилотник ВСУ повредил минимум 20 машин на парковке во дворе жилого дома. Видео опубликовано очевидцами происшествия в telegram-канале Mash. «Минимум двадцать машин было повреждено в результате прилета БПЛА по дому в городе Энгельс», — написали в тексте поста с опубликованным роликом telegram-канала Mash. Уточняется, что атака была совершена в шесть утра по местному времени. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку БПЛА ВСУ по Энгельсу. Он уточнил, что был поврежден жилой дом и проходит эвакуация жильцов с места происшествия. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ключевых событий по ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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