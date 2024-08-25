В Челябинске закрывается купальный сезон

Официально пляжи закроются с первым днем осени
В Челябинске 31 августа закрывается сезон купания на общественных пляжах. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Александр Астахов.
«На этой неделе официально закрываем купальный сезон», — сообщил Астахов. Матросов-спасателей снимают с дежурств.
Пляжи открылись в Челябинске 20 мая, однако купания жителям тогда рекомендовали отложить из-за похолодания. Притом из-за аномальной для весны жары челябинцы начали купаться в карьерах еще в апреле.
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