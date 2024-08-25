25 августа 2024

В Челябинске закрывается купальный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Официально пляжи закроются с первым днем осени
Официально пляжи закроются с первым днем осени Фото:

В Челябинске 31 августа закрывается сезон купания на общественных пляжах. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Александр Астахов.

«На этой неделе официально закрываем купальный сезон», — сообщил Астахов. Матросов-спасателей снимают с дежурств.

Пляжи открылись в Челябинске 20 мая, однако купания жителям тогда рекомендовали отложить из-за похолодания. Притом из-за аномальной для весны жары челябинцы начали купаться в карьерах еще в апреле.

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В Челябинске 31 августа закрывается сезон купания на общественных пляжах. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Александр Астахов. «На этой неделе официально закрываем купальный сезон», — сообщил Астахов. Матросов-спасателей снимают с дежурств. Пляжи открылись в Челябинске 20 мая, однако купания жителям тогда рекомендовали отложить из-за похолодания. Притом из-за аномальной для весны жары челябинцы начали купаться в карьерах еще в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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