Опекунша Наумова объяснила, почему отказалась извиниться перед родными убитого Далера Бобиева. Видео

Опекунша Наумова отказывается извиниться перед родными убитого Далера Бобиева

26 августа 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Первый суд по делу Наумовой закрыли от СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекунша Вероника Наумова отказывается извиниться перед родными убитого шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, потому что не чувствует себя виноватой. Такое заявление она сделала во время первого процесса, который проходит в Свердловском областном суде, передает корреспондент URA.RU. «Когда человек извиняется, то чувствует свою вину — значит он причастен к этому. Я очень переживаю произошедшее, мне тяжело от этого. Извиниться я могу только за то, что не уберегла [Далера]. Но своей вины в смерти ребенка не чувствую. А извиняться перед человеком, который за все время видел ребенка всего до шести месяцев, никогда не платил алиментов и просил меня не подавать на алименты. Хотя я должна была это сделать. Он (отец Далера — прим. ред.) знал, где мы живем. Почему он или его родственники никогда не приезжали к нам? Почему он не навещал ребенка?» — ответила на вопрос журналиста агентства женщина. Наумова попала в СИЗО летом прошлого года. Сначала она заявила, что Далер сбежал из дома. А через несколько дней его нашли мертвым в гараже Наумовых. Под суд также попали муж опекунши Александр и ее племянник Даниил Егольников. Мужчин обвиняют в истязаниях. На первом суде Наумова свалила вину за смерть мальчика на «другого человека», вероятно, намекая на одного из детей, который жил с ней. «Это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я скрыла смерть мальчика, чтобы защитить человека, который мне дорог. Что бы я сказала своим детям? Я их люблю», — объяснила она. Процесс закрыли от журналистов. За его ходом агентство следит в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекунша Вероника Наумова отказывается извиниться перед родными убитого шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, потому что не чувствует себя виноватой. Такое заявление она сделала во время первого процесса, который проходит в Свердловском областном суде, передает корреспондент URA.RU. «Когда человек извиняется, то чувствует свою вину — значит он причастен к этому. Я очень переживаю произошедшее, мне тяжело от этого. Извиниться я могу только за то, что не уберегла [Далера]. Но своей вины в смерти ребенка не чувствую. А извиняться перед человеком, который за все время видел ребенка всего до шести месяцев, никогда не платил алиментов и просил меня не подавать на алименты. Хотя я должна была это сделать. Он (отец Далера — прим. ред.) знал, где мы живем. Почему он или его родственники никогда не приезжали к нам? Почему он не навещал ребенка?» — ответила на вопрос журналиста агентства женщина. Наумова попала в СИЗО летом прошлого года. Сначала она заявила, что Далер сбежал из дома. А через несколько дней его нашли мертвым в гараже Наумовых. Под суд также попали муж опекунши Александр и ее племянник Даниил Егольников. Мужчин обвиняют в истязаниях. На первом суде Наумова свалила вину за смерть мальчика на «другого человека», вероятно, намекая на одного из детей, который жил с ней. Процесс закрыли от журналистов. За его ходом агентство следит в онлайн-трансляции.