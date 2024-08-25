Опекунша Вероника Наумова отказывается извиниться перед родными убитого шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, потому что не чувствует себя виноватой. Такое заявление она сделала во время первого процесса, который проходит в Свердловском областном суде, передает корреспондент URA.RU.
«Когда человек извиняется, то чувствует свою вину — значит он причастен к этому. Я очень переживаю произошедшее, мне тяжело от этого. Извиниться я могу только за то, что не уберегла [Далера]. Но своей вины в смерти ребенка не чувствую. А извиняться перед человеком, который за все время видел ребенка всего до шести месяцев, никогда не платил алиментов и просил меня не подавать на алименты. Хотя я должна была это сделать. Он (отец Далера — прим. ред.) знал, где мы живем. Почему он или его родственники никогда не приезжали к нам? Почему он не навещал ребенка?» — ответила на вопрос журналиста агентства женщина.
Наумова попала в СИЗО летом прошлого года. Сначала она заявила, что Далер сбежал из дома. А через несколько дней его нашли мертвым в гараже Наумовых. Под суд также попали муж опекунши Александр и ее племянник Даниил Егольников. Мужчин обвиняют в истязаниях.
На первом суде Наумова свалила вину за смерть мальчика на «другого человека», вероятно, намекая на одного из детей, который жил с ней.
«Это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я скрыла смерть мальчика, чтобы защитить человека, который мне дорог. Что бы я сказала своим детям? Я их люблю», — объяснила она.
Процесс закрыли от журналистов. За его ходом агентство следит в онлайн-трансляции.
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