Shot показал кадры из высотки Саратова, куда врезался беспилотник

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Опубликованы кадры из жилого дома «Волга Скай» в Саратове, где дрон ВСУ разрушил квартиру на 28-м этаже (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

Опубликованы кадры жилого дома «Волга Скай» в Саратове. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28 этаже. Об этом сообщил источник telegram-канала Shot.

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«Первые кадры из высотки „Волга Скай“ в Саратове, в которую врезался дрон ВСУ», — написали в посте telegram-канала Shot. Квартира на 28-м этаже полностью уничтожена. Удар пришелся именно на нее.

По данным того же источника, в этой квартире находилась 40-летняя Гульнар К., которая пострадала больше всего и в настоящее время находится на операции в тяжелом состоянии. Панорамные окна выбиты, а обломки дрона завалили кровать в спальне.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали дрон «Бобер» для атак на Саратовскую область. БПЛА этого типа внешне напоминают маленькие самолеты, имеют базовую дальность полетов 800 километров и максимальную скорость 150 километров в час.

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Опубликованы кадры жилого дома «Волга Скай» в Саратове. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28 этаже. Об этом сообщил источник telegram-канала Shot. «Первые кадры из высотки „Волга Скай“ в Саратове, в которую врезался дрон ВСУ», — написали в посте telegram-канала Shot. Квартира на 28-м этаже полностью уничтожена. Удар пришелся именно на нее. По данным того же источника, в этой квартире находилась 40-летняя Гульнар К., которая пострадала больше всего и в настоящее время находится на операции в тяжелом состоянии. Панорамные окна выбиты, а обломки дрона завалили кровать в спальне. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали дрон «Бобер» для атак на Саратовскую область. БПЛА этого типа внешне напоминают маленькие самолеты, имеют базовую дальность полетов 800 километров и максимальную скорость 150 километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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