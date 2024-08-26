Shot показал кадры из высотки Саратова, куда врезался беспилотник

26 августа 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Опубликованы кадры из жилого дома «Волга Скай» в Саратове, где дрон ВСУ разрушил квартиру на 28-м этаже (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали дом в Саратове Опубликованы кадры жилого дома «Волга Скай» в Саратове. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28 этаже. Об этом сообщил источник telegram-канала Shot. Новость по теме Дом в Саратове атаковали ВСУ, жители кричат о помощи: что известно к этому часу «Первые кадры из высотки „Волга Скай“ в Саратове, в которую врезался дрон ВСУ», — написали в посте telegram-канала Shot. Квартира на 28-м этаже полностью уничтожена. Удар пришелся именно на нее. По данным того же источника, в этой квартире находилась 40-летняя Гульнар К., которая пострадала больше всего и в настоящее время находится на операции в тяжелом состоянии. Панорамные окна выбиты, а обломки дрона завалили кровать в спальне. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали дрон «Бобер» для атак на Саратовскую область. БПЛА этого типа внешне напоминают маленькие самолеты, имеют базовую дальность полетов 800 километров и максимальную скорость 150 километров в час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опубликованы кадры жилого дома «Волга Скай» в Саратове. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28 этаже. Об этом сообщил источник telegram-канала Shot. «Первые кадры из высотки „Волга Скай“ в Саратове, в которую врезался дрон ВСУ», — написали в посте telegram-канала Shot. Квартира на 28-м этаже полностью уничтожена. Удар пришелся именно на нее. По данным того же источника, в этой квартире находилась 40-летняя Гульнар К., которая пострадала больше всего и в настоящее время находится на операции в тяжелом состоянии. Панорамные окна выбиты, а обломки дрона завалили кровать в спальне. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали дрон «Бобер» для атак на Саратовскую область. БПЛА этого типа внешне напоминают маленькие самолеты, имеют базовую дальность полетов 800 километров и максимальную скорость 150 километров в час.