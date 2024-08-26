Shot показал кадры из высотки Саратова, куда врезался беспилотник

Опубликованы кадры жилого дома «Волга Скай» в Саратове. В результате атаки беспилотника ВСУ полностью уничтожена квартира на 28 этаже. Об этом сообщил источник telegram-канала Shot.
«Первые кадры из высотки „Волга Скай“ в Саратове, в которую врезался дрон ВСУ», — написали в посте telegram-канала Shot. Квартира на 28-м этаже полностью уничтожена. Удар пришелся именно на нее.
По данным того же источника, в этой квартире находилась 40-летняя Гульнар К., которая пострадала больше всего и в настоящее время находится на операции в тяжелом состоянии. Панорамные окна выбиты, а обломки дрона завалили кровать в спальне.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали дрон «Бобер» для атак на Саратовскую область. БПЛА этого типа внешне напоминают маленькие самолеты, имеют базовую дальность полетов 800 километров и максимальную скорость 150 километров в час.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.