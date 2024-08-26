Стало известно, чем ВСУ атаковали Саратовскую область

Mash: ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобер», похожими на самолеты
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Дрон «Бобер» похож на маленький самолет, пишет Mash (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дрон «Бобер» для атак по Саратовской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что внешне такие беспилотники похожи на маленькие самолеты.

«ВСУ атаковали Саратовскую область дронами „Бобер“. Базовая дальность полетов — 800 километров», — сообщает канал. Авторы уточняют, что максимальная скорость подобного БПЛА составляет 150 километров в час.

URA.RU приводило всю известную информацию касательно атаки Украины по Саратовской области. Mash также публиковал момент попадания беспилотника в жилой дом Саратова.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дрон «Бобер» для атак по Саратовской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что внешне такие беспилотники похожи на маленькие самолеты. «ВСУ атаковали Саратовскую область дронами „Бобер“. Базовая дальность полетов — 800 километров», — сообщает канал. Авторы уточняют, что максимальная скорость подобного БПЛА составляет 150 километров в час. URA.RU приводило всю известную информацию касательно атаки Украины по Саратовской области. Mash также публиковал момент попадания беспилотника в жилой дом Саратова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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