Стало известно, чем ВСУ атаковали Саратовскую область

Дрон «Бобер» похож на маленький самолет, пишет Mash (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ атаковали дом в Саратове
Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дрон «Бобер» для атак по Саратовской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что внешне такие беспилотники похожи на маленькие самолеты.
«ВСУ атаковали Саратовскую область дронами „Бобер“. Базовая дальность полетов — 800 километров», — сообщает канал. Авторы уточняют, что максимальная скорость подобного БПЛА составляет 150 километров в час.
URA.RU приводило всю известную информацию касательно атаки Украины по Саратовской области. Mash также публиковал момент попадания беспилотника в жилой дом Саратова.
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