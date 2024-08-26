Новым замглавы Щучанского округа назначат сына экс-мэра Шалаева

У главы Щучанского округа появится новый заместитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У главы Щучанского округа Курганской области Павла Самохвалова появится новый заместитель. Им станет сын бывшего главы города Щучье Николай Шалаев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации.

«Николай Шалаев станет новым заместителем главы Щучанского округа. У него уже есть опыт работы на руководящих должностях в администрации, был замом главы города по ЖКХ», — сообщил инсайдер.

Другой источник отметил, что Шалаев также возглавит Управление по развитию территории Щучанского округа. На этой должности, согласно открытым данных, в качестве врио начальника находится Наталья Васильева. «Она займет должность начальника городского территориального отдела», — отметил инсайдер агентства.

Дозвониться до Николая Шалаева корреспонденту URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет его номера телефона. Агентство направило официальный запрос в администрацию муниципалитета. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что бывший экс-глава Щучья Юрий Дорошенко устроился работать на крупном агропредприятии Курганской области. Экс-чиновник получил должность инженера одного из отделов.