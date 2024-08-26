26 августа 2024

Сын курганского экс-мэра получит важный пост. Инсайд

Новым замглавы Щучанского округа назначат сына экс-мэра Шалаева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс конференция в ГИБДД. Курган, отставка, гибдд, кресло
У главы Щучанского округа появится новый заместитель Фото:

У главы Щучанского округа Курганской области Павла Самохвалова появится новый заместитель. Им станет сын бывшего главы города Щучье Николай Шалаев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации.

«Николай Шалаев станет новым заместителем главы Щучанского округа. У него уже есть опыт работы на руководящих должностях в администрации, был замом главы города по ЖКХ», — сообщил инсайдер.

Другой источник отметил, что Шалаев также возглавит Управление по развитию территории Щучанского округа. На этой должности, согласно открытым данных, в качестве врио начальника находится Наталья Васильева. «Она займет должность начальника городского территориального отдела», — отметил инсайдер агентства.

Дозвониться до Николая Шалаева корреспонденту URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет его номера телефона. Агентство направило официальный запрос в администрацию муниципалитета. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что бывший экс-глава Щучья Юрий Дорошенко устроился работать на крупном агропредприятии Курганской области. Экс-чиновник получил должность инженера одного из отделов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У главы Щучанского округа Курганской области Павла Самохвалова появится новый заместитель. Им станет сын бывшего главы города Щучье Николай Шалаев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к местной администрации. «Николай Шалаев станет новым заместителем главы Щучанского округа. У него уже есть опыт работы на руководящих должностях в администрации, был замом главы города по ЖКХ», — сообщил инсайдер. Другой источник отметил, что Шалаев также возглавит Управление по развитию территории Щучанского округа. На этой должности, согласно открытым данных, в качестве врио начальника находится Наталья Васильева. «Она займет должность начальника городского территориального отдела», — отметил инсайдер агентства. Дозвониться до Николая Шалаева корреспонденту URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет его номера телефона. Агентство направило официальный запрос в администрацию муниципалитета. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что бывший экс-глава Щучья Юрий Дорошенко устроился работать на крупном агропредприятии Курганской области. Экс-чиновник получил должность инженера одного из отделов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...