Свердловских срочников, вернувшихся из украинского плена, увезли в Подмосковье. Видео

26 августа 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Свердловских солдат обследуют в Подмосковье Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Два свердловских солдата-срочника, которых удалось вернуть из украинского плена под Курском, сейчас находятся в Подмосковье. Об этом URA.RU рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Парни сейчас в Подмосковье, там с ними поработают, если кому-то требуется лечение, то пролечат. Что будет в дальнейшем (куда и когда отправят служить — прим. URA.RU), я не знаю. С ними все нормально, никому не жалуются», — ответила Мерзлякова на вопрос о самочувствии солдат. Новость по теме Два свердловских срочника вернулись из украинского плена Она добавила, что сейчас в плену после захвата под Курском остаются еще два срочника из Свердловской области. Работа по их вызволению ведется, подчеркнула омбудсмен, не пожелав раскрыть детали. «Для меня очень важно, что беспокоятся не только родственники ребят, но и власти, главы районов. Над общей задачей работает очень много людей», — сказала омбудсмен. Бои с ВСУ в Курской области развернулись утром 6 августа, когда украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию региона. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника, однако более сотни срочников были взяты в плен. В субботу, 24 августа, Минобороны России сообщило об обмене с Украиной военнопленными, в итоге в Россию вернулось 115 солдат. Ровно столько же человек было возвращено украинской стороне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два свердловских солдата-срочника, которых удалось вернуть из украинского плена под Курском, сейчас находятся в Подмосковье. Об этом URA.RU рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Парни сейчас в Подмосковье, там с ними поработают, если кому-то требуется лечение, то пролечат. Что будет в дальнейшем (куда и когда отправят служить — прим. URA.RU), я не знаю. С ними все нормально, никому не жалуются», — ответила Мерзлякова на вопрос о самочувствии солдат. Она добавила, что сейчас в плену после захвата под Курском остаются еще два срочника из Свердловской области. Работа по их вызволению ведется, подчеркнула омбудсмен, не пожелав раскрыть детали. «Для меня очень важно, что беспокоятся не только родственники ребят, но и власти, главы районов. Над общей задачей работает очень много людей», — сказала омбудсмен. Бои с ВСУ в Курской области развернулись утром 6 августа, когда украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию региона. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника, однако более сотни срочников были взяты в плен. В субботу, 24 августа, Минобороны России сообщило об обмене с Украиной военнопленными, в итоге в Россию вернулось 115 солдат. Ровно столько же человек было возвращено украинской стороне.