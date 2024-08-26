«Сам вышел на связь»: как спасали из украинского плена свердловского срочника

Срочник из Туринска, попав в плен ВСУ под Курском, сам вышел на связь

26 августа 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Парень ушел в армию осенью прошлого года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Срочник из Туринска Максим Е., попав в плен под Курском, сам вышел с родными на связь. О том, как спасали солдата, и как поддерживали его семью, URA.RU рассказал Александр Пузырев, глава администрации Туринского городского округа. «Максим попал в плен в первые же дни нападения Украины на Курск. Он сам вышел на связь с мамой. Он даже звонил ей по WhatsApp, она поняла, что он в плену. Пришла к нам, мы обратились к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой, а та — уже к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой. И началась работа», — рассказал Пузырев. Все это время он и сотрудники администрации поддерживали маму Максима, которая страшно переживала о сыне. «Старались вселить в нее веру. Нетрудно представить материнскую боль за ребенка», — добавила уполномоченный главы администрации Туринского городского округа по социальным вопросам Лидия Селезнева. Новость по теме Свердловских срочников, вернувшихся из украинского плена, увезли в Подмосковье. Видео Когда прошла весть, что 115 российских солдат удалось вернуть из плена, эту информацию отправили маме туринского срочника. Чиновники написали: «Ждем. Очень хочется, чтобы наш Максим был среди них». А уже через два часа пришло сообщение от женщины: «Мой мальчик мне позвонил!» Мать плакала от счастья, что ее сын вернулся из плена живым и невредимым. «Радость у матери была безмерной. В том, что все закончилось благополучно, заслуга многих людей, но прежде всего Татьяны Мерзляковой. Она все обращения пропускает через сердце, душой болеет за каждого солдата. Мы ей очень благодарны», — добавил Пузырев. Бои с ВСУ в Курской области развернулись утром 6 августа, когда украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию региона. В результате активных боевых действий ВС России уничтожили значительное количество военной техники противника, однако более сотни срочников попали в плен. В субботу, 24 августа, Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными, в итоге в Россию вернулось 115 солдат, среди них — два свердловских срочника. Еще два свердловских солдата остаются в плену, работа по их освобождению продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срочник из Туринска Максим Е., попав в плен под Курском, сам вышел с родными на связь. О том, как спасали солдата, и как поддерживали его семью, URA.RU рассказал Александр Пузырев, глава администрации Туринского городского округа. «Максим попал в плен в первые же дни нападения Украины на Курск. Он сам вышел на связь с мамой. Он даже звонил ей по WhatsApp, она поняла, что он в плену. Пришла к нам, мы обратились к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой, а та — уже к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой. И началась работа», — рассказал Пузырев. Все это время он и сотрудники администрации поддерживали маму Максима, которая страшно переживала о сыне. «Старались вселить в нее веру. Нетрудно представить материнскую боль за ребенка», — добавила уполномоченный главы администрации Туринского городского округа по социальным вопросам Лидия Селезнева. Когда прошла весть, что 115 российских солдат удалось вернуть из плена, эту информацию отправили маме туринского срочника. Чиновники написали: «Ждем. Очень хочется, чтобы наш Максим был среди них». А уже через два часа пришло сообщение от женщины: «Мой мальчик мне позвонил!» Мать плакала от счастья, что ее сын вернулся из плена живым и невредимым. «Радость у матери была безмерной. В том, что все закончилось благополучно, заслуга многих людей, но прежде всего Татьяны Мерзляковой. Она все обращения пропускает через сердце, душой болеет за каждого солдата. Мы ей очень благодарны», — добавил Пузырев. Бои с ВСУ в Курской области развернулись утром 6 августа, когда украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию региона. В результате активных боевых действий ВС России уничтожили значительное количество военной техники противника, однако более сотни срочников попали в плен. В субботу, 24 августа, Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными, в итоге в Россию вернулось 115 солдат, среди них — два свердловских срочника. Еще два свердловских солдата остаются в плену, работа по их освобождению продолжается.