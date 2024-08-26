РЕН ТВ: при взрыве в Омске пострадали два человека

26 августа 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

На омском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Омске при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе пострадали два человека. Об этом сообщил источник в интервью телеканалу РЕН ТВ. «Два человека, предварительно, пострадали при пожаре на Омском нефтеперерабатывающем заводе», — написали в посте telegram-канала РЕН ТВ ссылкой на слова источника. На предприятии возник пожар, затронувший технологическое оборудование. Распространения огня нет. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. На месте работают 15 экстренных служб, пожар локализуется с помощью автоматической системы пожаротушения, уточняется в материале. Ранее сообщалось, что на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв случился на установке АВТ-11, звук был слышен в нескольких районах города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Омске при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе пострадали два человека. Об этом сообщил источник в интервью телеканалу РЕН ТВ. «Два человека, предварительно, пострадали при пожаре на Омском нефтеперерабатывающем заводе», — написали в посте telegram-канала РЕН ТВ ссылкой на слова источника. На предприятии возник пожар, затронувший технологическое оборудование. Распространения огня нет. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. На месте работают 15 экстренных служб, пожар локализуется с помощью автоматической системы пожаротушения, уточняется в материале. Ранее сообщалось, что на территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв случился на установке АВТ-11, звук был слышен в нескольких районах города.