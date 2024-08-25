25 августа 2024
24 августа 2024

Чиновникам из ХМАО, подозреваемым в коррупции при закупке автобусов, грозит статус ОПГ. Инсайд

Фигурантов дела о коррупции при закупке автобусов в ХМАО признают членами ОПГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Действия подозреваемых по делу о коррупции квалифицируют по более тяжкой статье УК
Действия подозреваемых по делу о коррупции квалифицируют по более тяжкой статье УК Фото:
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Силовики собираются присвоить чиновникам, подозреваемым в отмывании денег на закупке автобусов в ХМАО, статус ОПГ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Сейчас каждый из фигурантов уголовного дела — замдиректора депдорхоза Андрей Середнев, начальница управления транспорта Ольга Власова и директор (он же единственный сотрудник) ООО „Автомаз“ Тимур Мальцагов — поставщик автобусов, которые при его посредничестве подорожали на 4,5 миллиона каждый — проходит отдельно. Но в дальнейшем обвинение будет переквалифицировано и их будут привлекать по более „тяжелым“ статьям — как группу лиц, действовавшую по предварительному сговору. Сроки заключения после переквалификации тоже увеличатся, если вину фигурантов удастся доказать в суде», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук отстранил от работы Власову и Середнева. Они проведут от полутора до двух месяцев в СИЗО по подозрению в нарушениях при закупке 165 автобусов в Нижневартовске.

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Силовики собираются присвоить чиновникам, подозреваемым в отмывании денег на закупке автобусов в ХМАО, статус ОПГ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сейчас каждый из фигурантов уголовного дела — замдиректора депдорхоза Андрей Середнев, начальница управления транспорта Ольга Власова и директор (он же единственный сотрудник) ООО „Автомаз“ Тимур Мальцагов — поставщик автобусов, которые при его посредничестве подорожали на 4,5 миллиона каждый — проходит отдельно. Но в дальнейшем обвинение будет переквалифицировано и их будут привлекать по более „тяжелым“ статьям — как группу лиц, действовавшую по предварительному сговору. Сроки заключения после переквалификации тоже увеличатся, если вину фигурантов удастся доказать в суде», — сообщил инсайдер. В пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук отстранил от работы Власову и Середнева. Они проведут от полутора до двух месяцев в СИЗО по подозрению в нарушениях при закупке 165 автобусов в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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