Силовики собираются присвоить чиновникам, подозреваемым в отмывании денег на закупке автобусов в ХМАО, статус ОПГ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Сейчас каждый из фигурантов уголовного дела — замдиректора депдорхоза Андрей Середнев, начальница управления транспорта Ольга Власова и директор (он же единственный сотрудник) ООО „Автомаз“ Тимур Мальцагов — поставщик автобусов, которые при его посредничестве подорожали на 4,5 миллиона каждый — проходит отдельно. Но в дальнейшем обвинение будет переквалифицировано и их будут привлекать по более „тяжелым“ статьям — как группу лиц, действовавшую по предварительному сговору. Сроки заключения после переквалификации тоже увеличатся, если вину фигурантов удастся доказать в суде», — сообщил инсайдер.
В пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук отстранил от работы Власову и Середнева. Они проведут от полутора до двух месяцев в СИЗО по подозрению в нарушениях при закупке 165 автобусов в Нижневартовске.
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