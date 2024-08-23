Кухарук отстранил от работы чиновников, угодивших в коррупционный скандал

В ХМАО отстранили от должностей двух высокопоставленных чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО отстранило чиновников по поручению врио губернатора Руслана Кухарука
Правительство ХМАО отстранило чиновников по поручению врио губернатора Руслана Кухарука Фото:
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Силовики задержали автора транспортной реформы ХМАО и его подчиненную

По поручению врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука подозреваемых в коррупции первого замдиректора дептранса Андрея Середнева и начальницу управления транспорта Ольгу Власову отстранили от занимаемых должностей. В их отношении начали служебную проверку, сообщили в правительстве округа. 

«Службой контроля и департаментом госслужбы Югры в отношении указанных должностных лиц, начиная с февраля 2024 года, проводятся проверки. Текущие результаты проверок с указанием выявленных нарушений в деятельности сотрудников Депдорхоза Югры при заключении и исполнении государственного контракта по закупке и поставке автобусов ранее были направлены в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе правительства.

Андрея Середнева и Ольгу Власову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источников агентства, уголовное дело заведено из-за претензий к закупке 165 автобусов окружными властями, которые затем были переданы в Нижневартовск. Середневу и Власовой уже избрали меру пресечения. Они проведут под стражей полтора и два месяца соответственно.

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По поручению врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука подозреваемых в коррупции первого замдиректора дептранса Андрея Середнева и начальницу управления транспорта Ольгу Власову отстранили от занимаемых должностей. В их отношении начали служебную проверку, сообщили в правительстве округа.  «Службой контроля и департаментом госслужбы Югры в отношении указанных должностных лиц, начиная с февраля 2024 года, проводятся проверки. Текущие результаты проверок с указанием выявленных нарушений в деятельности сотрудников Депдорхоза Югры при заключении и исполнении государственного контракта по закупке и поставке автобусов ранее были направлены в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе правительства. Андрея Середнева и Ольгу Власову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источников агентства, уголовное дело заведено из-за претензий к закупке 165 автобусов окружными властями, которые затем были переданы в Нижневартовск. Середневу и Власовой уже избрали меру пресечения. Они проведут под стражей полтора и два месяца соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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