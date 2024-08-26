По всей Украине прогремели взрывы после атак ВСУ на Курскую область и Саратов: главное

ВС РФ утром 26 августа нанесли масштабные удары по критически важным военным и энергетическим объектам Украины, что стало ответом на вылазку ВСУ в Курскую область и атаку украинского БПЛА в Саратове. Под удар попали электроподстанции и газокомпрессорные станции в различных областях Украины, что привело к значительным перебоям в энергоснабжении и транспортировке ресурсов. URA.RU подробнее рассказывает об этом в своем материале.
Масштабный удар по военным и энергетическим объектам
По сообщению Минобороны РФ, утром 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Все назначенные цели, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, были успешно поражены.
Подробности об ударах
Целями для ударов стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. В результате этих ударов отмечаются значительные перебои в электроснабжении и железнодорожных перевозках вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
Также были поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, что привело к нарушениям функционирования газотранспортной системы Украины. Кроме того, удары нанесли по местам хранения авиационных средств поражения, которые были переданы Киеву западными странами. Они размещались на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
Ситуация в Киеве и Киевской области
В результате ударов получила значительные повреждения Киевская гидроэлектростанция (ГЭС). Согласно украинскому агентству УНИАН, повреждены дорожное покрытие на плотине, а также машинный зал станции.
В Киеве и его окрестностях прогремело более десятка мощных взрывов. Удары также наносились в районе аэропорта Жуляны. Министерство обороны РФ сообщило об успешных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, используя баллистические ракеты.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем telegram-канале отметил, что в ряде районов столицы наблюдаются перебои с энергоснабжением, что связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети. В Киевской областной военной администрации сообщили, что есть повреждения инфраструктурных объектов.
Реакция украинских властей
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем telegram-канале, что разрешение на удары западным оружием по территории России необходимо. Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал, сообщив, что в энергетике есть много повреждений, но восстановительные работы уже идут.
Что происходит в других частях Украины
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в своем telegram-канале сообщил о введении аварийных отключений электричества в связи с осложнившейся ситуацией в энергосистеме. В то же время его коллега из Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к возникновению крупного пожара. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер, подтвердил наличие сбоев в электроснабжении в Одесском районе.
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