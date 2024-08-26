В Челябинске обвалились цены на садовые участки с домиком

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В Челябинске стоимость дач начинается от миллиона 100 тысяч рублей
В Челябинске стоимость дач начинается от миллиона 100 тысяч рублей Фото:

В Челябинске продолжают снижаться цены на дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). В августе по сравнению с июлем стоимость дач с садовыми участками снизилась на 4%. Средняя стоимость частных домов в СНТ в городе составила 8 миллионов 824 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«Стоимость дач и коттеджей в СНТ в Челябинске за две недели (с 1 по 15 августа) снизилась на 4%. Средняя цена объектов упала с 9 миллионов 167 тысяч до 8 миллионов 824 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate.

Также в исследовании отмечается, что разброс цен на частные дома составляет в городе от миллиона 100 тысяч рублей до 41 млн 500 тысяч рублей за объект.

При этом цены на земельные участки в городе, напротив, начали расти. Их стоимость выросла на 40% до 150 тысяч рублей за сотку.

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В Челябинске продолжают снижаться цены на дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). В августе по сравнению с июлем стоимость дач с садовыми участками снизилась на 4%. Средняя стоимость частных домов в СНТ в городе составила 8 миллионов 824 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «Стоимость дач и коттеджей в СНТ в Челябинске за две недели (с 1 по 15 августа) снизилась на 4%. Средняя цена объектов упала с 9 миллионов 167 тысяч до 8 миллионов 824 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate. Также в исследовании отмечается, что разброс цен на частные дома составляет в городе от миллиона 100 тысяч рублей до 41 млн 500 тысяч рублей за объект. При этом цены на земельные участки в городе, напротив, начали расти. Их стоимость выросла на 40% до 150 тысяч рублей за сотку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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