В Челябинске обвалились цены на садовые участки с домиком

В Челябинске продолжают снижаться цены на дачи и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). В августе по сравнению с июлем стоимость дач с садовыми участками снизилась на 4%. Средняя стоимость частных домов в СНТ в городе составила 8 миллионов 824 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«Стоимость дач и коттеджей в СНТ в Челябинске за две недели (с 1 по 15 августа) снизилась на 4%. Средняя цена объектов упала с 9 миллионов 167 тысяч до 8 миллионов 824 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate.
Также в исследовании отмечается, что разброс цен на частные дома составляет в городе от миллиона 100 тысяч рублей до 41 млн 500 тысяч рублей за объект.
При этом цены на земельные участки в городе, напротив, начали расти. Их стоимость выросла на 40% до 150 тысяч рублей за сотку.
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