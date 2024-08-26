Свердловчанка рассказала, что требовали ВСУ, пока ее сын-срочник был в плену под Курском

ВСУ требовали от матери срочника из Туринска, попавшего в плен, записать видео

26 августа 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

ВСУ требовали от свердловчанки записать видео против СВО, но она не подчинилась Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Когда солдат-срочник Максим Е. из Туринска (Свердловская область) попал в плен украинской армии под Курском, с его мамой связались ВСУ и потребовали записать видео против СВО и о якобы царящей в России коррупции. Подробностями с URA.RU поделилась мать солдата Виктория. «О том, что сын в плену, я узнала вечером 7 августа, он сам вышел на связь, потом у него трубку взяли украинские солдаты. Сначала они мне сказали: вы же хотите своего сына вернуть? Вот и напишите просто плакат, что ваш сын-срочник попал в плен. Пусть там будет его фотография, ваша, и все это на фоне какого-нибудь герба или надписи, чтобы было видно — „город Туринск“. Тогда они моего сына выпустят на обмен», — вспоминает женщина. Она проплакала всю ночь, а ранним утром взяла большой лист бумаги, прикрепила туда армейские фото сына и отправилась за город, к стеле на въезде в Туринск, на фоне которой сделала снимок. Она не решилась отправить его сразу, а поехала в военкомат — писать заявление, что сын в плену. Днем уже 8-го числа украинцы снова вышли на связь и спросили, где фото, о котором они договорились. Женщина была вынуждена отправить его, однако на этом разговоры не прекратились. «Они требовали и требовали, все больше и больше. Например, чтобы я записала видео против СВО или о том, что в России коррупция. Я перестала выходить на связь, не брала трубку, ни одного сообщения не читала и не писала. Я понимала, что они могут даже избить Максима и отправить мне фото, но я держалась, просто ждала», — говорит Виктория. Она признается, что ожидание было мучительным и страшным. Выйдя из плена, Максим первым делом позвонил маме Фото: скрин с видео Минобороны РФ За это время, не считая самого первого звонка, Виктории удалось дважды получить от сына весточку. Одну из них — 12 августа, когда в telegram-канале с украинского номера пришло голосовое сообщение от сына. Он говорил: «Мамуль, это твой сын Максим. Я жив-здоров». Мать узнала родной голос.



А вторая весточка пришла через неделю. До этого женщина два дня дозванивалась до Международного комитета Красного креста. Его представители из Белоруссии выехали в Курскую область и 18 августа связались с матерью солдата. «Они мне зачитали от него сообщение: „Мамуль, я тебя очень сильно люблю, надеюсь, что у вас все хорошо“. Я сразу поняла, что это от него, потому что мы так и общались с ним», — говорит женщина. И уже в субботу, 24 августа, мать узнала счастливую весть, что ее Максим попал в число 115 срочников, которых обменяли на пленных ВСУ. Он сам позвонил ей и коротко сообщил, что все в порядке. Кадры, как солдаты грузятся в автобус, облетели все СМИ. На них попал и Максим — как раз в тот момент, когда разговаривал с мамой. Сейчас парень и его товарищи находится в Подмосковье. Больше пока он на связь не выходил. «Я очень хочу его обнять. Пока не обниму, не успокоюсь», — говорит женщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда солдат-срочник Максим Е. из Туринска (Свердловская область) попал в плен украинской армии под Курском, с его мамой связались ВСУ и потребовали записать видео против СВО и о якобы царящей в России коррупции. Подробностями с URA.RU поделилась мать солдата Виктория. «О том, что сын в плену, я узнала вечером 7 августа, он сам вышел на связь, потом у него трубку взяли украинские солдаты. Сначала они мне сказали: вы же хотите своего сына вернуть? Вот и напишите просто плакат, что ваш сын-срочник попал в плен. Пусть там будет его фотография, ваша, и все это на фоне какого-нибудь герба или надписи, чтобы было видно — „город Туринск“. Тогда они моего сына выпустят на обмен», — вспоминает женщина. Она проплакала всю ночь, а ранним утром взяла большой лист бумаги, прикрепила туда армейские фото сына и отправилась за город, к стеле на въезде в Туринск, на фоне которой сделала снимок. Она не решилась отправить его сразу, а поехала в военкомат — писать заявление, что сын в плену. Днем уже 8-го числа украинцы снова вышли на связь и спросили, где фото, о котором они договорились. Женщина была вынуждена отправить его, однако на этом разговоры не прекратились. «Они требовали и требовали, все больше и больше. Например, чтобы я записала видео против СВО или о том, что в России коррупция. Я перестала выходить на связь, не брала трубку, ни одного сообщения не читала и не писала. Я понимала, что они могут даже избить Максима и отправить мне фото, но я держалась, просто ждала», — говорит Виктория. Она признается, что ожидание было мучительным и страшным. За это время, не считая самого первого звонка, Виктории удалось дважды получить от сына весточку. Одну из них — 12 августа, когда в telegram-канале с украинского номера пришло голосовое сообщение от сына. Он говорил: «Мамуль, это твой сын Максим. Я жив-здоров». Мать узнала родной голос. А вторая весточка пришла через неделю. До этого женщина два дня дозванивалась до Международного комитета Красного креста. Его представители из Белоруссии выехали в Курскую область и 18 августа связались с матерью солдата. «Они мне зачитали от него сообщение: „Мамуль, я тебя очень сильно люблю, надеюсь, что у вас все хорошо“. Я сразу поняла, что это от него, потому что мы так и общались с ним», — говорит женщина. И уже в субботу, 24 августа, мать узнала счастливую весть, что ее Максим попал в число 115 срочников, которых обменяли на пленных ВСУ. Он сам позвонил ей и коротко сообщил, что все в порядке. Кадры, как солдаты грузятся в автобус, облетели все СМИ. На них попал и Максим — как раз в тот момент, когда разговаривал с мамой. Сейчас парень и его товарищи находится в Подмосковье. Больше пока он на связь не выходил. «Я очень хочу его обнять. Пока не обниму, не успокоюсь», — говорит женщина.