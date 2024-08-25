Отдаленные деревни и села ХМАО борются за подключение интернета

Поселки и деревни ХМАО, где численность населения меньше 500 человек, борются за подключение интернета. В населенном пункте, который возглавит рейтинг онлайн-голосования, установят станцию стандарта 4G, сообщила пресс-служба властей Нижневартовского района в telegram-канале.
«На портале госуслуг проходит голосование за малочисленные поселки, в которых отсутствует мобильный интернет. В одном из населенных пунктов, набравшем наибольшее число голосов, в 2025 году будет установлена базовая станция стандарта 4G», — указано в сообщении.
В конкурсе участвуют 19 населенных пунктов ХМАО, в том числе два из Нижневартовского района — деревня Чехломей и село Большетархово. Проголосовать можно до 17 ноября. На данный момент свой голос уже отдали более 550 человек. Отдать голос за населенный пункт можно на сайте «Госуслуги» или отправив письмо в Минцифры.
Ранее URA.RU писало, что аборигенам из ХМАО провели интернет на стойбища. В Нижневартовском районе высокоскоростная связь появилась в семи поселениях.
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