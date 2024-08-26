В ЕС заявили, что следят за ситуацией вокруг Telegram

26 августа 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

ЕС следит за ситуацией вокруг Дурова и Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и задержания во Франции основателя мессенджера Павла Дурова, заявили в Еврокомиссии. По словам представителей ЕК, онлайн-платформа, наравне с другими подобными сервисами, должна соблюдать законы ЕС. «В ЕС внимательно следят за ситуацией вокруг Telegram, готовы сотрудничать с властями Франции», — заявил представитель ЕК, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что мессенджер обязан соблюдать законы Евросоюза, как и другие онлайн-платформы. Представитель ЕК сообщил, что арест Павла Дурова был проведен в соответствии с уголовным законодательством Франции. Подчеркивается, что уголовное преследование не является частью возможных санкций за нарушение Digital Services Act (закона о цифровых услугах — прим. URA.RU). «DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление», — заявил источник. Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Радиостанция France Info сообщила, что страна может удерживать его под стражей без предъявления обвинений на срок до четырех дней, передает MK.RU. Также издание Pymnts написало, что следствие по делу предпринимателя ведут Национальное бюро по борьбе с мошенничеством и подразделения жандармерии по обеспечению кибербезопасности, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг Telegram и задержания во Франции основателя мессенджера Павла Дурова, заявили в Еврокомиссии. По словам представителей ЕК, онлайн-платформа, наравне с другими подобными сервисами, должна соблюдать законы ЕС. «В ЕС внимательно следят за ситуацией вокруг Telegram, готовы сотрудничать с властями Франции», — заявил представитель ЕК, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что мессенджер обязан соблюдать законы Евросоюза, как и другие онлайн-платформы. Представитель ЕК сообщил, что арест Павла Дурова был проведен в соответствии с уголовным законодательством Франции. Подчеркивается, что уголовное преследование не является частью возможных санкций за нарушение Digital Services Act (закона о цифровых услугах — прим. URA.RU). «DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление», — заявил источник. Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Радиостанция France Info сообщила, что страна может удерживать его под стражей без предъявления обвинений на срок до четырех дней, передает MK.RU. Также издание Pymnts написало, что следствие по делу предпринимателя ведут Национальное бюро по борьбе с мошенничеством и подразделения жандармерии по обеспечению кибербезопасности, передает РАПСИ.