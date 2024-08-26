Дуров обвиняется в отказе сотрудничать с французскими властями

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павла Дурова во Франции обвиняют в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель Telegram Павле Дуров, которого 24 августа задержали во Франции, обвиняется в финансовых и киберпреступлениях и отказе в сотрудничестве со следствием. Об этом сообщили в полиции страны.

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«Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества с властями по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram», — передает Reuters слова источника. Предприниматель до сих пор находится под стражей. Во французской полиции отметили, что по его делу ведется расследование.

Депутат Госдумы и член комитета по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что задержание Павла Дурова является нарушением международного права. Она указала на то, что, согласно Венской конвенции, французские власти должны были уведомить российскую сторону о произошедшем в течение 72 часов и предоставить консульский доступ к Дурову, передает RT.

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Основатель Telegram Павле Дуров, которого 24 августа задержали во Франции, обвиняется в финансовых и киберпреступлениях и отказе в сотрудничестве со следствием. Об этом сообщили в полиции страны. «Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества с властями по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram», — передает Reuters слова источника. Предприниматель до сих пор находится под стражей. Во французской полиции отметили, что по его делу ведется расследование. Депутат Госдумы и член комитета по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что задержание Павла Дурова является нарушением международного права. Она указала на то, что, согласно Венской конвенции, французские власти должны были уведомить российскую сторону о произошедшем в течение 72 часов и предоставить консульский доступ к Дурову, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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