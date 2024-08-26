Бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего убивать русских, приговорили к шести годам колонии заочно. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.
«Признать Врублевского Петра Юрьевича виновным», — передает решение суда РИА Новости. Экс-послу назначили шесть лет в колонии общего режима.
Петр Врублевский обвинялся по ч.2 ст.282 УК РФ в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенном публично и с угрозой насилия. В августе 2022 года, будучи послом Украины в Казахстане, он во время интервью призвал «убивать русских как можно больше». Это заявление было опубликовано в интернете, после чего Врублевского отстранили от должности. Ассамблея народа Казахстана осудила его призыв, а украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении, передает RT.
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