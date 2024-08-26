Семьям погибших при захвате заложников в ИК-19 выплатят по 1 млн рублей

26 августа 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Семьям, чьи родственники погибли при захвате заложников в исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области, будет выплачена материальная помощь в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба. «Прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по одному миллиону рублей», — завил Бочаров. Его слова приводит telegram-канал «Регион 34 | Администрация Волгоградской области». Он также отметил, что пострадавшие продолжают получать всю необходимую помощь в больницах. Бунт заключенных в ИК-19 Волгоградской области произошел 23 августа, они взяли в заложники несколько сотрудников ФСИН. В результате этого погибли восемь человек — четыре представителя ФСИН и четыре заключенных, еще четверо пострадали. Захватчики заявили, что произошедшее является местью за нападавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити холл». В колонии провели допрос всех сотрудников и осужденных, чтобы выявить сообщников преступников, передает RT. Директор Фонда развития медиативных технологий и социальных коммуникаций Виктор Куликов в связи с произошедшим сообщил, что пора подумать о возврате смертной казни. Кроме того, эксперт отметил, что террористы в исправительных колониях становятся только хуже, а не исправляются, передает Pravda.Ru