Сколько человек погибло при захвате ИК-19 в Волгоградской колонии: стало известно число жертв

Baza: восемь заложников погибли во время захвата ИК-19 в Волгоградской области

24 августа 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли восемь человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области При захвате террористами исправительной колонии №19 в Волгоградской области 23 августа погибли восемь заложников. Среди жертв — четыре заключенных и четыре сотрудника ФСИН, сообщает telegram-канал Baza. Что известно о погибших — в материале URA.RU. Во время захвата ИК-19 в Волгоградской области погибли восемь заложников Погибшие заключенные были найдены со связанными руками после штурма. Среди убитых сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов, замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма, а также Сергей Гордополов, который скончался от полученных ранений в больнице. По данным ФСИН России, в результате захвата в заложники было взято восемь сотрудников и четверо осужденных. Четыре сотрудника исправительной колонии №19, пострадавших в результате бунта заключенных, были переведены для дальнейшего лечения в городские больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. «Один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1», — уточнили власти. Ранее пострадавшие находились в Суровикинской ЦРБ, где двое из них были в тяжелом состоянии, а двое — средней степени тяжести. Власти уверяют, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Что известно о погибших сотрудниках ФСИН Начальник воспитательного отдела колонии Виктор Чернушкин Семья Виктора Чернушкина, начальника воспитательного отряда ИК-19, узнала о его гибели из новостей после нападения террористов. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова его жены Кристины. «У него грамоты за успехи в работе, благодарственные письма. В отряде он служил с самого начала, как пришел в ИК, с 2011 года», — рассказала Кристина. Она также отметила, что работа в таком месте морально тяжела и сказывается на человеке. Кристина Чернушкина поделилась, что ее муж не хотел уходить на пенсию из-за жизненных обстоятельств и решил остаться служить. У Виктора Чернушкина остались две дочери в возрасте пяти и 12 лет. 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов Среди погибших также оказался Сергей Гордополов, который служил в отряде Чернушкина. Семья Гордополова, сотрудника ИК-19, до последнего момента не знала о его состоянии после захвата террористами. Валентина Васильевна, бабушка Сергея, поделилась своими переживаниями и недоумением по поводу произошедшего. «Мы ничего не знаем о состоянии Сергея. Понятия не имею, что с ним пока. Сижу как на пороховой бочке. По последним данным, он лежит в больнице. Пока туда только его мать пустили. Жду звонка от нее», — рассказала бабушка Сергея в беседе с MK.RU . Сергей Гордополов работал в колонии на второй год после службы в армии и окончания института в Санкт-Петербурге. Он столкнулся с трудностями трудоустройства и был вынужден устроиться на работу в ИК-19, хотя планировал переехать в более крупный город в поисках лучших возможностей. Также жертвами преступников стали Кречетов Иван (начальник отдела охраны) и Кучма Андрей (замначальника по безопасности и оперативной работе). Предполагаемый лидер банды террористов в ИК-19 Telegram-каналы обратили внимание на несоответствие внешности одного из террористов, участвовавших в бунте в колонии №19 в Суровикино, с фотографиями из ориентировки на четырех человек. «МК» провел собственное расследование и предполагает, что это может быть 38-летний Шобдулкаримхон Каримов. По информации, полученной от анонимного соседа Каримова по колонии, осужденный, известный как Карим, выделялся отличной физической формой и увлечением тхэквондо. «Он все время тренировался. Сам он говорил, что имеет черный пояс по тхэквондо», — рассказал источник МК.RU . Также сосед по колонии отметил несоблюдение Каримовым религиозных обрядов, но подчеркнул его отрицательное отношение к курению, алкоголю и наркотикам. Характеризуя Каримова, источник предположил, что он мог стать лидером группы террористов. Каримов пользовался авторитетом среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией колонии. Однако его также описали как внушаемого человека со средним образованием. Известно, что Каримов был членом группы наркоторговцев, осужденной Тракторозаводским судом Волгограда, и утверждал о сфабрикованности своего дела. Судьба Шобдулкаримхона Каримова остается неизвестной. Официальные источники сообщают о четырех убитых террористах, но возможна ошибка в ориентировке, распространенной telegram-каналами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При захвате террористами исправительной колонии №19 в Волгоградской области 23 августа погибли восемь заложников. Среди жертв — четыре заключенных и четыре сотрудника ФСИН, сообщает telegram-канал Baza. Что известно о погибших — в материале URA.RU. Погибшие заключенные были найдены со связанными руками после штурма. Среди убитых сотрудников колонии — начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов, замначальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма, а также Сергей Гордополов, который скончался от полученных ранений в больнице. По данным ФСИН России, в результате захвата в заложники было взято восемь сотрудников и четверо осужденных. Четыре сотрудника исправительной колонии №19, пострадавших в результате бунта заключенных, были переведены для дальнейшего лечения в городские больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. «Один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1», — уточнили власти. Ранее пострадавшие находились в Суровикинской ЦРБ, где двое из них были в тяжелом состоянии, а двое — средней степени тяжести. Власти уверяют, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семья Виктора Чернушкина, начальника воспитательного отряда ИК-19, узнала о его гибели из новостей после нападения террористов. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова его жены Кристины. «У него грамоты за успехи в работе, благодарственные письма. В отряде он служил с самого начала, как пришел в ИК, с 2011 года», — рассказала Кристина. Она также отметила, что работа в таком месте морально тяжела и сказывается на человеке. Кристина Чернушкина поделилась, что ее муж не хотел уходить на пенсию из-за жизненных обстоятельств и решил остаться служить. У Виктора Чернушкина остались две дочери в возрасте пяти и 12 лет. Среди погибших также оказался Сергей Гордополов, который служил в отряде Чернушкина. Семья Гордополова, сотрудника ИК-19, до последнего момента не знала о его состоянии после захвата террористами. Валентина Васильевна, бабушка Сергея, поделилась своими переживаниями и недоумением по поводу произошедшего. «Мы ничего не знаем о состоянии Сергея. Понятия не имею, что с ним пока. Сижу как на пороховой бочке. По последним данным, он лежит в больнице. Пока туда только его мать пустили. Жду звонка от нее», — рассказала бабушка Сергея в беседе с MK.RU. Сергей Гордополов работал в колонии на второй год после службы в армии и окончания института в Санкт-Петербурге. Он столкнулся с трудностями трудоустройства и был вынужден устроиться на работу в ИК-19, хотя планировал переехать в более крупный город в поисках лучших возможностей. Также жертвами преступников стали Кречетов Иван (начальник отдела охраны) и Кучма Андрей (замначальника по безопасности и оперативной работе). Telegram-каналы обратили внимание на несоответствие внешности одного из террористов, участвовавших в бунте в колонии №19 в Суровикино, с фотографиями из ориентировки на четырех человек. «МК» провел собственное расследование и предполагает, что это может быть 38-летний Шобдулкаримхон Каримов. По информации, полученной от анонимного соседа Каримова по колонии, осужденный, известный как Карим, выделялся отличной физической формой и увлечением тхэквондо. «Он все время тренировался. Сам он говорил, что имеет черный пояс по тхэквондо», — рассказал источник МК.RU. Также сосед по колонии отметил несоблюдение Каримовым религиозных обрядов, но подчеркнул его отрицательное отношение к курению, алкоголю и наркотикам. Характеризуя Каримова, источник предположил, что он мог стать лидером группы террористов. Каримов пользовался авторитетом среди заключенных и мог бы вступить в конфликт с администрацией колонии. Однако его также описали как внушаемого человека со средним образованием. Известно, что Каримов был членом группы наркоторговцев, осужденной Тракторозаводским судом Волгограда, и утверждал о сфабрикованности своего дела. Судьба Шобдулкаримхона Каримова остается неизвестной. Официальные источники сообщают о четырех убитых террористах, но возможна ошибка в ориентировке, распространенной telegram-каналами.