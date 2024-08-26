В Госдуме предложили взять Telegram под защиту

Депутат Миронов: необходимым рассмотреть возможность взять Telegram под защиту

27 августа 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Необходимым рассмотреть возможность взять Telegram под защиту (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Мессенджер Telegram, из-за высокой значимости для россиян, стоит взять под защиту. В частности, выкупить его ради спасения, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. «Необходимо рассмотреть возможность взять Telegram под защиту, тем более что Россия фактически его родина. Возможно, стоит попросить достойных бизнесменов международного уровня выкупить мессенджер — это может быть один из способов спасения компании», — сказал Миронов в интервью « Коммерсанту ». Мессенджер имеет высокое значение для россиян, поэтому власти должны принять меры по его защите от внешнего воздействия. Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Это может быть связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказов от сотрудничества, сообщили СМИ. Суд во Франции 26 августа продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Франция может потребовать от Дурова выдать бэкдоры, заявил ранее эксперт по кибербезопасности Роман Трушкин. Бэкдоры, в отличие от ключей шифрования, дадут полный доступ к мессенджеру, пояснил собеседник пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мессенджер Telegram, из-за высокой значимости для россиян, стоит взять под защиту. В частности, выкупить его ради спасения, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. «Необходимо рассмотреть возможность взять Telegram под защиту, тем более что Россия фактически его родина. Возможно, стоит попросить достойных бизнесменов международного уровня выкупить мессенджер — это может быть один из способов спасения компании», — сказал Миронов в интервью «Коммерсанту». Мессенджер имеет высокое значение для россиян, поэтому власти должны принять меры по его защите от внешнего воздействия. Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Это может быть связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказов от сотрудничества, сообщили СМИ. Суд во Франции 26 августа продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Франция может потребовать от Дурова выдать бэкдоры, заявил ранее эксперт по кибербезопасности Роман Трушкин. Бэкдоры, в отличие от ключей шифрования, дадут полный доступ к мессенджеру, пояснил собеседник пишет RT.