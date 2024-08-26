26 августа 2024

Дурову продлили срок задержания

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дуров пробудет под арестом до 28 августа Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Срок задержания предпринимателя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова продлили. Под арестом он пробудет до 28 августа. Об этом пишет французские журналисты.

«Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили до среды, 28 августа», передает AFP в соцсети Х. Журналисты ссылаются на источник, который близко знаком с делом.

Павла Дурова задержали в аэропорту Франции. Его задержали из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с правоохранительными органами. Позже ему предъявили обвинения в 12 преступлениях.

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Срок задержания предпринимателя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова продлили. Под арестом он пробудет до 28 августа. Об этом пишет французские журналисты. «Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили до среды, 28 августа», передает AFP в соцсети Х. Журналисты ссылаются на источник, который близко знаком с делом. Павла Дурова задержали в аэропорту Франции. Его задержали из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с правоохранительными органами. Позже ему предъявили обвинения в 12 преступлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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