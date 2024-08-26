Дурову продлили срок задержания

27 августа 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Дуров пробудет под арестом до 28 августа Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Срок задержания предпринимателя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова продлили. Под арестом он пробудет до 28 августа. Об этом пишет французские журналисты. «Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили до среды, 28 августа», передает AFP в соцсети Х. Журналисты ссылаются на источник, который близко знаком с делом. Павла Дурова задержали в аэропорту Франции. Его задержали из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с правоохранительными органами. Позже ему предъявили обвинения в 12 преступлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срок задержания предпринимателя и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова продлили. Под арестом он пробудет до 28 августа. Об этом пишет французские журналисты. «Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили до среды, 28 августа», передает AFP в соцсети Х. Журналисты ссылаются на источник, который близко знаком с делом. Павла Дурова задержали в аэропорту Франции. Его задержали из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с правоохранительными органами. Позже ему предъявили обвинения в 12 преступлениях.