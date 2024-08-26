Экипаж Ми-28НМ уничтожил военных и технику ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ успешно выполнили боевую задачу приграничном районе Курской области. В результате точечного удара были уничтожены личный состав, бронетехника и автомобильная техника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар <...> по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — сообщило ведомство ТАСС. Атака велась авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выполнения миссии все экипажи безопасно вернулись на базу.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. Столкновения с противником до сих пор продолжаются. Российские военные сдерживают натиск ВСУ на курском направлении, возвращая под свой контроль захваченные населенные пункты.
В ночь на 27 августа Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Курской области — деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. В то время как противник пытается нанести все больше урона мирному населению, например, в селе Погребки ВСУ из восьми танков обстреляли машины одной семьи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.