26 августа 2024

Экипаж Ми-28НМ уничтожил военных и технику ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ успешно выполнили боевую задачу приграничном районе Курской области. В результате точечного удара были уничтожены личный состав, бронетехника и автомобильная техника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар <...> по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — сообщило ведомство ТАСС. Атака велась авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выполнения миссии все экипажи безопасно вернулись на базу.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. Столкновения с противником до сих пор продолжаются. Российские военные сдерживают натиск ВСУ на курском направлении, возвращая под свой контроль захваченные населенные пункты.

В ночь на 27 августа Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Курской области — деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. В то время как противник пытается нанести все больше урона мирному населению, например, в селе Погребки ВСУ из восьми танков обстреляли машины одной семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ успешно выполнили боевую задачу приграничном районе Курской области. В результате точечного удара были уничтожены личный состав, бронетехника и автомобильная техника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар <...> по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — сообщило ведомство ТАСС. Атака велась авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выполнения миссии все экипажи безопасно вернулись на базу. Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. Столкновения с противником до сих пор продолжаются. Российские военные сдерживают натиск ВСУ на курском направлении, возвращая под свой контроль захваченные населенные пункты. В ночь на 27 августа Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Курской области — деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. В то время как противник пытается нанести все больше урона мирному населению, например, в селе Погребки ВСУ из восьми танков обстреляли машины одной семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...