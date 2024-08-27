Мать онкобольного подростка рассказала, как не перепутать рак с коклюшем

Нужно не игнорировать свои инстинкты, поскольку можно легко списать все симптомы на коклюш и не заметить рак. Об этом рассказала мама больного раком Кэролайн Чанг.
«Я думала, что кашель сына был всего лишь „100-дневной ошибкой“, прежде чем у него диагностировали рак», — поделилась она с изданием Mirror. У 14-летнего сына Кэролайн Чанг Лиама Джонса диагностировали лимфому Ходжкина после того, как у него изначально проявились симптомы усталости и сухого кашля, похожие на коклюш.
Мать Кэролайн Чанг рассказывает, что нужно опираться на свои инстинкты и включать внимательность. Ведь именно обнаружив у него шишку на ключице, которая усугубила его постоянные симптомы, мать отвезла его на медицинские обследования и узнала суть происходящего.
Похожие примеры с появлением шишки распространены. Например, ранее сообщалось, что припухлость на ноге трехлетней девочки оказалась сигналом онкологии. Так, у Нанси Элис новообразование на пальце ноги в виде шишки, которую врачи приняли всего лишь за бородавку, оказалась опасной опухолью — саркомой.
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