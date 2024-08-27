Минобороны: ВС РФ заняли оборону в женской ИК в Малой Локне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ не дали ВСУ зайти в Малую Локню в Курской области, отбившись от противника в женской ИК-11, заявили в МО
ВС РФ не дали ВСУ зайти в Малую Локню в Курской области, отбившись от противника в женской ИК-11, заявили в МО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные отразили попытку прорыва Вооруженных сил Украины в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что отбивалась атака противника из здания исправительной колонии № 11.

«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что при попытке занять населенный пункт, ВСУ использовали боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker, а также ударные беспилотные летательные аппараты. 

В обороне населенного пункта участвовал личный состав подразделения группировки войск «Север» и военнослужащие пограничной службы. Российские военные заблаговременно эвакуировали гражданский персонал и заключенных, превратив колонию в крепость.

Во время боевых действий ВСУ потеряли значительное количество техники и личного состава. Поддержка с воздуха и артиллерийский огонь помогли удержать позиции и предотвратить прорыв противника к населенному пункту.

6 августа Вооруженные силы Украины начали наступление на территорию Курской области. Боевые действия в российском регионе продолжаются. Войска ВС РФ отражают атаки ВСУ на курском направлении и восстанавливают контроль над захваченными населенными пунктами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные отразили попытку прорыва Вооруженных сил Украины в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что отбивалась атака противника из здания исправительной колонии № 11. «Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что при попытке занять населенный пункт, ВСУ использовали боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker, а также ударные беспилотные летательные аппараты.  В обороне населенного пункта участвовал личный состав подразделения группировки войск «Север» и военнослужащие пограничной службы. Российские военные заблаговременно эвакуировали гражданский персонал и заключенных, превратив колонию в крепость. Во время боевых действий ВСУ потеряли значительное количество техники и личного состава. Поддержка с воздуха и артиллерийский огонь помогли удержать позиции и предотвратить прорыв противника к населенному пункту. 6 августа Вооруженные силы Украины начали наступление на территорию Курской области. Боевые действия в российском регионе продолжаются. Войска ВС РФ отражают атаки ВСУ на курском направлении и восстанавливают контроль над захваченными населенными пунктами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...