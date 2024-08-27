Российские военные отразили попытку прорыва Вооруженных сил Украины в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же отметили, что отбивалась атака противника из здания исправительной колонии № 11.
«Военнослужащие мотострелкового батальона отразили попытки прорыва подразделений ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, заняв оборону в здании исправительной колонии № 11», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что при попытке занять населенный пункт, ВСУ использовали боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
В обороне населенного пункта участвовал личный состав подразделения группировки войск «Север» и военнослужащие пограничной службы. Российские военные заблаговременно эвакуировали гражданский персонал и заключенных, превратив колонию в крепость.
Во время боевых действий ВСУ потеряли значительное количество техники и личного состава. Поддержка с воздуха и артиллерийский огонь помогли удержать позиции и предотвратить прорыв противника к населенному пункту.
6 августа Вооруженные силы Украины начали наступление на территорию Курской области. Боевые действия в российском регионе продолжаются. Войска ВС РФ отражают атаки ВСУ на курском направлении и восстанавливают контроль над захваченными населенными пунктами.
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