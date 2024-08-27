Диетолог назвала ягоды для профилактики рака

Вишня и черешня являются ягодами для профилактики рака. Об этом говорит доктор наук, диетолог и терапевт по питанию Ким Шапира.
«Экстракты темной вишни можно использовать для лечения клеток рака груди в лабораторных условиях и определить, что они содержат противораковые агенты, которые могут подавлять рост раковых клеток», — пишет Prevention, ссылаясь на слова Шапира. А еще вишня — это отличный источник витамина С, кальция, железа, магния и калия.
Также есть и другие положительные свойства вишни и черешни. Например, вишня улучает сон, снижает воспалительные биомаркеры в вашем организме и помогает предотвратить хронические воспалительные заболевания, такие как диабет, артрит, рак и болезни сердца. Вишня контролирует здоровье сердца и поддерживает в норме артериальное давление, а черешня помогает при похудении и держит вес в норме.
Принято считать, что ягоды, такие как клубника, смородина, черника и вишня, приносят исключительную пользу, однако это не всегда так. Чрезмерное потребление ягод может негативно сказаться на организме и привести к псевдоаллергической реакции, поэтому лучше не переедать данный вид продукта.
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