В мире Маск призвал Макрона раскрыть тайну ареста Дурова 27 августа 2024 в 11:18 Размер текста - 17 + По словам Илона Маска, для общественности было бы полезно узнать о том, почему Павел Дуров был арестован Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом раскрыть тайну ареста предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова. Это заявление он опубликовал у себя в социальных сетях. Новость по теме Павла Дурова обвинили в 12 преступлениях и продлили арест: что ожидает бизнесмена «Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск в социальных сетях. Так он прокомментировал публикацию президента Франции, в которой Макрон утверждает, что страна к этому аресту непричастна. Ранее сообщалось, что Дурова задержали во Франции по подозрению сразу во множестве преступлений. Предпринимателя подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом раскрыть тайну ареста предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова. Это заявление он опубликовал у себя в социальных сетях. «Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск в социальных сетях. Так он прокомментировал публикацию президента Франции, в которой Макрон утверждает, что страна к этому аресту непричастна. Ранее сообщалось, что Дурова задержали во Франции по подозрению сразу во множестве преступлений. Предпринимателя подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям