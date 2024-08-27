Маск призвал Макрона раскрыть тайну ареста Дурова

Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом раскрыть тайну ареста предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова. Это заявление он опубликовал у себя в социальных сетях.
«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск в социальных сетях. Так он прокомментировал публикацию президента Франции, в которой Макрон утверждает, что страна к этому аресту непричастна.
Ранее сообщалось, что Дурова задержали во Франции по подозрению сразу во множестве преступлений. Предпринимателя подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram.
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