Маск призвал Макрона раскрыть тайну ареста Дурова

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По словам Илона Маска, для общественности было бы полезно узнать о том, почему Павел Дуров был арестован Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом раскрыть тайну ареста предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова. Это заявление он опубликовал у себя в социальных сетях.

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«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск в социальных сетях. Так он прокомментировал публикацию президента Франции, в которой Макрон утверждает, что страна к этому аресту непричастна.

Ранее сообщалось, что Дурова задержали во Франции по подозрению сразу во множестве преступлений. Предпринимателя подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram.

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Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом раскрыть тайну ареста предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова. Это заявление он опубликовал у себя в социальных сетях. «Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск в социальных сетях. Так он прокомментировал публикацию президента Франции, в которой Макрон утверждает, что страна к этому аресту непричастна. Ранее сообщалось, что Дурова задержали во Франции по подозрению сразу во множестве преступлений. Предпринимателя подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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