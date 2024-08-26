Предпринимателя Павла Дурова подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram. Сегодня ему продлили срок задержания до 28 августа. Подробнее о том, что сейчас происходит с Дуровым, и где он находится — в материале URA.RU.
Дурова подозревают в совершении 12 преступлений
Прокуратура Парижа опубликовала документ, в котором перечисляются 12 обвинительных пунктов. В нем речь идет о том, что расследование в отношении Павла Дурова ведется по обвинениям:
- В соучастии в веб-мастеринге платформы, чтобы провести незаконные транзакции в составе группы;
- В отказе передавать силовикам информацию или документы по запросу;
- В соучастии в хранении порнографических фотографий несовершеннолетних детей;
- В соучастии в распространении подобных материалов;
- В соучастии в приобретении, перевозке, хранении и продаже наркотиков;
- В продаже или передаче инструментов, необходимых для получения доступа к системам обработки данных;
- В соучастии в организованном мошенничестве;
- В создании преступного сообщества для совершения преступлений, за которые грозит наказание до пяти лет лишения свободы;
- За отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности организованной группы;
- В предоставлении услуг криптографии без декларирования;
- В предоставлении криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию и мониторинг целостности файлов без объявления;
- В импорте подобного инструмента.
Насколько продлили срок ареста
Срок задержания предпринимателя продлили до среды, 28 августа. Об этом сообщили французские журналисты из AFP в соцсети Х со ссылкой на источник, который близко знаком с делом. Известно, то после допроса телохранителя и ассистентку Дурова отпустили.
Где находится Дуров
Павла Дурова задержали в бизнес-терминале парижского аэропорта Ле-Бурже в субботу, 24 августа. По данным газеты «Коммерсант», сейчас Дуров находится в камере предварительного заключения Национального управления по борьбе с мошенничеством полиции на около Парижа в городе Иври-сюр-Сене.
Что ожидает бизнесмена
Адвокат Фредерик Белло заявил «Коммерсанту», что если по истечении срока содержания Дурова не освободят, то его могут представить следственному судье, который при наличии убедительных доказательств предъявит ему официальное обвинение. Если расследование будет прокурорским, то основатель Telegram предстанет перед судьей по вопросам свобод и содержания под стражей, который сможет его отпустить или временно задержать.
По его словам, арест избирают только в том случае, если фигурант может сбежать. При подозрении в особо тяжких преступлениях он может быть продлен до 120 или 144 часов.
Зачем Дуров нужен властям Франции
Французский политолог Бертран Шоллер выразил мнение, что за атакой на основателя Telegram Павла Дурова стоят высокопоставленные французские политики. «Арестом Павла Дурова они посылают сигнал Илону Маску и другим. Этим как бы говорится: 'вы ответственны за убийства в Англии, вы ответственны за беспорядки в Соединенных Штатах, вы ответственны за всё, потому что ваши соцсети разжигают ненависть'», — заявил Шоллер в интервью «Известиям».
Шоллер добавил, что такие действия направлены на то, чтобы заставить владельцев социальных сетей и мессенджеров подчиняться требованиям властей. «Это делается для того, чтобы условно Марк Цукерберг думал: „В следующий раз, когда я приеду во Францию, со мной может произойти то же самое, мне лучше делать всё, что он говорит, я не хочу оказаться в тюрьме“», — добавил он.
Французский политолог Эммануэль Леруа выразил мнение, что расследование в отношении Павла Дурова является предлогом для оказания давления на основателя Telegram. «На Дурова хотят оказать максимальное давление, чтобы тот передал ключи от Telegram западным „партнерам“», — поделился Леруа своими мыслями с корреспондентами «Известий».
Политолог убежден, что арест бизнесмена был осуществлен под влиянием Соединенных Штатов. Леруа предполагает, что целью действий французских властей является превращение Telegram в сервис, подобный WhatsApp или Instagram, доступный для расследований спецслужб.
Заявление Макрона по делу Дурова
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением. По его словам, страна больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Арест бизнесмена, по словам французского лидера, прошел в рамках «продолжающегося судебного расследования», а его дальнейшая судьба зависит только от суда.
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