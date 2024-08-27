МО: в схроне ВСУ найдены опасные вещества на основе нитрата таллия

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В одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В схроне ВСУ были обнаружены опасные вещества на основе нитрата таллия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия», — сказал Кириллов агентству. Он также объяснил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, которые поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.

Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в Список 3 КЗХО. По его словам, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства.

Ранее Кириллов заявил, что в Минобороны выразили опасения относительно возможной подготовки Киевом провокаций с применением токсичных химикатов. Он также рассказал о подвозе боеприпасов с такими веществами в подразделения ВСУ.

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В схроне ВСУ были обнаружены опасные вещества на основе нитрата таллия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия», — сказал Кириллов агентству. Он также объяснил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, которые поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях. Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в Список 3 КЗХО. По его словам, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Ранее Кириллов заявил, что в Минобороны выразили опасения относительно возможной подготовки Киевом провокаций с применением токсичных химикатов. Он также рассказал о подвозе боеприпасов с такими веществами в подразделения ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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