Армия и оружие МО: в схроне ВСУ найдены опасные вещества на основе нитрата таллия 27 августа 2024 в 11:41 Размер текста - 17 + В одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В схроне ВСУ были обнаружены опасные вещества на основе нитрата таллия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия», — сказал Кириллов агентству. Он также объяснил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, которые поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях. Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в Список 3 КЗХО. По его словам, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Ранее Кириллов заявил, что в Минобороны выразили опасения относительно возможной подготовки Киевом провокаций с применением токсичных химикатов. Он также рассказал о подвозе боеприпасов с такими веществами в подразделения ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В схроне ВСУ были обнаружены опасные вещества на основе нитрата таллия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия», — сказал Кириллов агентству. Он также объяснил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, которые поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях. Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в Список 3 КЗХО. По его словам, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Ранее Кириллов заявил, что в Минобороны выразили опасения относительно возможной подготовки Киевом провокаций с применением токсичных химикатов. Он также рассказал о подвозе боеприпасов с такими веществами в подразделения ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям