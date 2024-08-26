В Шадринске на День города запретят алкоголь и усилят безопасность

День города в Шадринске пройдет в безалкогольном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске 1 сентября на День города запретят продажу алкоголя и усилят безопасность на празднике, установив дополнительные арочные металлодетекторы. Об этом сообщается пресс-служба администрации города.

«В Шадринске на День города для безопасности закупили дополнительные арочные металлодетекторы и ввели ограничения на продажу алкоголя. Еще одно решение руководство приняло с учетом ситуации в стране и мнения горожан — отказ от фейерверка», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Площадками праздника станут городской сад, Дворец культуры, сквер Победы. Основная сцена. по инициативе главы города Антона Мокана, будет возвращена со стадиона на площадь имени Н.В. Здобнова.

Также сообщается, что на празднике будут чествовать его почетных жителей, обладателей молодежных премий и медалей «За любовь и верность». Хедлайнером концерта на День города станет заслуженный артист России Денис Майданов.

Также сообщалось, что 31 августа День города отметит Курган. Для горожан выступит певец Александр Маршал, рок-группа «7Б», группа «Катюша» и артист Юрий Гальцев. Также ожидается зрелищное выступление китайских музыкантов.