В США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных целенаправленно поражать различные этнические группы. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил Кириллов URA.RU. По его словам, для обеспечения процесса, в страну транспортируется биоматериал. Его активно поставляют из Украины при поддержке Молдавии и Румынии.
В 2022 году Минобороны РФ опубликовали информацию о том, что США финансировало военно-биологические проекты на Украине. Лаборатории Минобороны Украины в нескольких крупных городах получили средств в размере 32 миллионов долларов.
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