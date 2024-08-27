МО сообщило о создании США нового смертоносного оружия

МО: США создают биоагенты, избирательно поражающие слои населения
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В США с Украины вывозятся биоматериалы для создания биоагентов, избирательно поражающие слои населения, заявили в МО РФ
В США с Украины вывозятся биоматериалы для создания биоагентов, избирательно поражающие слои населения, заявили в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных целенаправленно поражать различные этнические группы. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. 

«В США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил Кириллов URA.RU. По его словам, для обеспечения процесса, в страну транспортируется биоматериал. Его активно поставляют из Украины при поддержке Молдавии и Румынии.

В 2022 году Минобороны РФ опубликовали информацию о том, что США финансировало военно-биологические проекты на Украине. Лаборатории Минобороны Украины в нескольких крупных городах получили средств в размере 32 миллионов долларов.

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В США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных целенаправленно поражать различные этнические группы. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.  «В США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — заявил Кириллов URA.RU. По его словам, для обеспечения процесса, в страну транспортируется биоматериал. Его активно поставляют из Украины при поддержке Молдавии и Румынии. В 2022 году Минобороны РФ опубликовали информацию о том, что США финансировало военно-биологические проекты на Украине. Лаборатории Минобороны Украины в нескольких крупных городах получили средств в размере 32 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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