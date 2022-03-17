17 марта 2022

Минобороны РФ: Пентагон спонсировал биоиспытания на Украине

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Минобороны опубликовало документ о финансировании Пентагоном биолабораторий на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России обнародовало документ, согласно которому США финансировало военно-биологические проекты на Украине. По данным ведомства, деньги в размере 32 миллионов долларов получали лаборатории украинского минобороны в нескольких крупных городах.

«Деньги получали лаборатории украинского минобороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, в общей сложности 32 млн долларов. Российское ведомство представило документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном центр Лугара в Тбилиси, 773 биопробы были переданы в референс-лабораторию Великобритании.», — передает telegram-канал РИА «Новости».

Биолаборатории изучали возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Их применение может быть замаскировано под естественные вспышки.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в Минобороны заявили об обнаружении сети биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть военно-биологических лабораторий действовала под контролем Пентагона, передает телеканал 360.

Министерство иностранных дел РФ заявляло о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы.

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Министерство обороны России обнародовало документ, согласно которому США финансировало военно-биологические проекты на Украине. По данным ведомства, деньги в размере 32 миллионов долларов получали лаборатории украинского минобороны в нескольких крупных городах. «Деньги получали лаборатории украинского минобороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, в общей сложности 32 млн долларов. Российское ведомство представило документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном центр Лугара в Тбилиси, 773 биопробы были переданы в референс-лабораторию Великобритании.», — передает telegram-канал РИА «Новости». Биолаборатории изучали возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Их применение может быть замаскировано под естественные вспышки. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в Минобороны заявили об обнаружении сети биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть военно-биологических лабораторий действовала под контролем Пентагона, передает телеканал 360. Министерство иностранных дел РФ заявляло о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы.
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