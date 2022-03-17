Минобороны РФ: Пентагон спонсировал биоиспытания на Украине

17 марта 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Минобороны опубликовало документ о финансировании Пентагоном биолабораторий на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России обнародовало документ, согласно которому США финансировало военно-биологические проекты на Украине. По данным ведомства, деньги в размере 32 миллионов долларов получали лаборатории украинского минобороны в нескольких крупных городах. «Деньги получали лаборатории украинского минобороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, в общей сложности 32 млн долларов. Российское ведомство представило документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном центр Лугара в Тбилиси, 773 биопробы были переданы в референс-лабораторию Великобритании.», — передает telegram-канал РИА «Новости». Биолаборатории изучали возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Их применение может быть замаскировано под естественные вспышки. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в Минобороны заявили об обнаружении сети биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть военно-биологических лабораторий действовала под контролем Пентагона, передает телеканал 360. Министерство иностранных дел РФ заявляло о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны России обнародовало документ, согласно которому США финансировало военно-биологические проекты на Украине. По данным ведомства, деньги в размере 32 миллионов долларов получали лаборатории украинского минобороны в нескольких крупных городах. «Деньги получали лаборатории украинского минобороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, в общей сложности 32 млн долларов. Российское ведомство представило документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном центр Лугара в Тбилиси, 773 биопробы были переданы в референс-лабораторию Великобритании.», — передает telegram-канал РИА «Новости». Биолаборатории изучали возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Их применение может быть замаскировано под естественные вспышки. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в Минобороны заявили об обнаружении сети биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть военно-биологических лабораторий действовала под контролем Пентагона, передает телеканал 360. Министерство иностранных дел РФ заявляло о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы.