26 августа 2024

В Кургане сносят бывшее детское убежище, пережившее революцию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Климова
В Кургане сносят аварийный дом рядом с набережной реки Тобол Фото:

В Кургане начали сносить бывшее здание Никольского детского убежища, построенного в 1908 году. Двухэтажный дом по улице Климова 59, переживший революцию, был признан аварийным. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ.

«Рядом с набережной сносят бывшее здание детского убежища по улице Климова 59. Подрядчик уже демонтировал половину аварийного дома», — передает корреспондент URA.RU. Демонтажем объекта занимается строительная компания «Вектор» за 504 тысячи рублей.

Двухэтажный деревянный дом был построен известным курганским меценатом Дмитрием Ивановичем Смолиным. В 1890 году в его стенах было открыто детское общежитие. В 1919 году в убежище стали также помещать престарелых, которые обитали здесь наравне с детьми. Во время революции здание было повреждено и приют был закрыт. После этого его использовали в качестве жилого дома. Объект представляет собой историко-культурную ценность. Подробнее об истории исторического здания — в материале URA.RU.

Климова
В Кургане сносят аварийный дом по улице Климова 59
Фото:
Климова
В конце 19 века в доме располагалось Никольское детское убежище
Фото:

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В Кургане начали сносить бывшее здание Никольского детского убежища, построенного в 1908 году. Двухэтажный дом по улице Климова 59, переживший революцию, был признан аварийным. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. «Рядом с набережной сносят бывшее здание детского убежища по улице Климова 59. Подрядчик уже демонтировал половину аварийного дома», — передает корреспондент URA.RU. Демонтажем объекта занимается строительная компания «Вектор» за 504 тысячи рублей. Двухэтажный деревянный дом был построен известным курганским меценатом Дмитрием Ивановичем Смолиным. В 1890 году в его стенах было открыто детское общежитие. В 1919 году в убежище стали также помещать престарелых, которые обитали здесь наравне с детьми. Во время революции здание было повреждено и приют был закрыт. После этого его использовали в качестве жилого дома. Объект представляет собой историко-культурную ценность. Подробнее об истории исторического здания — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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