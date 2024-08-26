В Кургане сносят бывшее детское убежище, пережившее революцию. Фото, видео

27 августа 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

В Кургане сносят аварийный дом рядом с набережной реки Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане начали сносить бывшее здание Никольского детского убежища, построенного в 1908 году. Двухэтажный дом по улице Климова 59, переживший революцию, был признан аварийным. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. «Рядом с набережной сносят бывшее здание детского убежища по улице Климова 59. Подрядчик уже демонтировал половину аварийного дома», — передает корреспондент URA.RU. Демонтажем объекта занимается строительная компания «Вектор» за 504 тысячи рублей. Двухэтажный деревянный дом был построен известным курганским меценатом Дмитрием Ивановичем Смолиным. В 1890 году в его стенах было открыто детское общежитие. В 1919 году в убежище стали также помещать престарелых, которые обитали здесь наравне с детьми. Во время революции здание было повреждено и приют был закрыт. После этого его использовали в качестве жилого дома. Объект представляет собой историко-культурную ценность. Подробнее об истории исторического здания — в материале URA.RU. В Кургане сносят аварийный дом по улице Климова 59 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце 19 века в доме располагалось Никольское детское убежище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане начали сносить бывшее здание Никольского детского убежища, построенного в 1908 году. Двухэтажный дом по улице Климова 59, переживший революцию, был признан аварийным. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. «Рядом с набережной сносят бывшее здание детского убежища по улице Климова 59. Подрядчик уже демонтировал половину аварийного дома», — передает корреспондент URA.RU. Демонтажем объекта занимается строительная компания «Вектор» за 504 тысячи рублей. Двухэтажный деревянный дом был построен известным курганским меценатом Дмитрием Ивановичем Смолиным. В 1890 году в его стенах было открыто детское общежитие. В 1919 году в убежище стали также помещать престарелых, которые обитали здесь наравне с детьми. Во время революции здание было повреждено и приют был закрыт. После этого его использовали в качестве жилого дома. Объект представляет собой историко-культурную ценность. Подробнее об истории исторического здания — в материале URA.RU.