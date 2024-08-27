В Свердловской области подорожает важная услуга ЖКХ

Свердловские власти рассмотрят увеличение платы за капремонт

27 августа 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Изменения вступят в силу с 1 января 2025-го Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области планируют поднять минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании областного правительства 29 августа. «Ставку планируется поднять с текущих 14,81 рубля за квадратный метр до 17,48 рубля. Новая ставка будет действовать с 1 января 2025 года», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте кабмина. По данным регионального департамента госжилстройнадзора, с 1 июля в регионе увеличилась стоимость всех коммунальных услуг. Это касается отопления, водоснабжения, газа, электричества и вывоза мусора. По всей области рост составил около 9,8%. По Качканарскому городскому округу — 13,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области планируют поднять минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании областного правительства 29 августа. «Ставку планируется поднять с текущих 14,81 рубля за квадратный метр до 17,48 рубля. Новая ставка будет действовать с 1 января 2025 года», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте кабмина. По данным регионального департамента госжилстройнадзора, с 1 июля в регионе увеличилась стоимость всех коммунальных услуг. Это касается отопления, водоснабжения, газа, электричества и вывоза мусора. По всей области рост составил около 9,8%. По Качканарскому городскому округу — 13,8%.