В Свердловской области подорожает важная услуга ЖКХ

В Свердловской области планируют поднять минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании областного правительства 29 августа.
«Ставку планируется поднять с текущих 14,81 рубля за квадратный метр до 17,48 рубля. Новая ставка будет действовать с 1 января 2025 года», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте кабмина.
По данным регионального департамента госжилстройнадзора, с 1 июля в регионе увеличилась стоимость всех коммунальных услуг. Это касается отопления, водоснабжения, газа, электричества и вывоза мусора. По всей области рост составил около 9,8%. По Качканарскому городскому округу — 13,8%.
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