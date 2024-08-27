В Свердловской области подорожает важная услуга ЖКХ

Свердловские власти рассмотрят увеличение платы за капремонт
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Изменения вступят в силу с 1 января 2025-го Фото:

В Свердловской области планируют поднять минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании областного правительства 29 августа.

«Ставку планируется поднять с текущих 14,81 рубля за квадратный метр до 17,48 рубля. Новая ставка будет действовать с 1 января 2025 года», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте кабмина.

По данным регионального департамента госжилстройнадзора, с 1 июля в регионе увеличилась стоимость всех коммунальных услуг. Это касается отопления, водоснабжения, газа, электричества и вывоза мусора. По всей области рост составил около 9,8%. По Качканарскому городскому округу — 13,8%.

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В Свердловской области планируют поднять минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 14,81 рубля до 17,48 рубля за квадратный метр. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании областного правительства 29 августа. «Ставку планируется поднять с текущих 14,81 рубля за квадратный метр до 17,48 рубля. Новая ставка будет действовать с 1 января 2025 года», — говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте кабмина. По данным регионального департамента госжилстройнадзора, с 1 июля в регионе увеличилась стоимость всех коммунальных услуг. Это касается отопления, водоснабжения, газа, электричества и вывоза мусора. По всей области рост составил около 9,8%. По Качканарскому городскому округу — 13,8%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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