Бывшего заместителя Чубайса в «Роснано» заподозрили в мошенничестве

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, следственный комитет, нижний тагил, следователь, ск
Правоохранители просят арестовать Олега Киселева и Ирину Рапопорт в рамках расследования дела по статье 160 ч. 4 УК РФ Фото:

Следователи обратились в Мещанский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Олега Киселева. Карточка дела появилась на сайте столичных судов.

«Следователи просят арестовать Киселева в рамках расследования дела по статье 160 ч. 4 Уголовного кодекса», — уточнили в РБК со ссылкой источники. Фигурант дела находятся за пределами России и обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере, что может повлечь за собой наказание до десяти лет лишения свободы. Киселев работал в «Роснано» с 2008 года, а в последние годы занимал должность заместителя председателя правления. Он покинул эту должность в 2019 году.

Бывший топ-менеджер компании «Роснано» Ирина Рапопорт также находится в розыске в рамках расследования дела о хищении 1,676 млрд рублей из компании. Следственные органы подозревают ее в участии в схеме присвоения средств, наряду с другими обвиняемыми, такими как Олег Киселев и бывшие коллеги по «Роснано».

В апреле 2024 года Александр Хинштейн сообщил, что Следственный департамент МВД предъявил обвинения по делу о хищении 1,676 млрд рублей из «Роснано». Следствие подозревает, что деньги были похищены бывшими топ-менеджерами и соратниками экс-главы компании Анатолия Чубайса, включая Олега Киселева, Ирину Рапопорт, Олега Дьяченко и Александра Швеца.

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Следователи обратились в Мещанский суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Олега Киселева. Карточка дела появилась на сайте столичных судов. «Следователи просят арестовать Киселева в рамках расследования дела по статье 160 ч. 4 Уголовного кодекса», — уточнили в РБК со ссылкой источники. Фигурант дела находятся за пределами России и обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере, что может повлечь за собой наказание до десяти лет лишения свободы. Киселев работал в «Роснано» с 2008 года, а в последние годы занимал должность заместителя председателя правления. Он покинул эту должность в 2019 году. Бывший топ-менеджер компании «Роснано» Ирина Рапопорт также находится в розыске в рамках расследования дела о хищении 1,676 млрд рублей из компании. Следственные органы подозревают ее в участии в схеме присвоения средств, наряду с другими обвиняемыми, такими как Олег Киселев и бывшие коллеги по «Роснано». В апреле 2024 года Александр Хинштейн сообщил, что Следственный департамент МВД предъявил обвинения по делу о хищении 1,676 млрд рублей из «Роснано». Следствие подозревает, что деньги были похищены бывшими топ-менеджерами и соратниками экс-главы компании Анатолия Чубайса, включая Олега Киселева, Ирину Рапопорт, Олега Дьяченко и Александра Швеца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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