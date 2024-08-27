Кардиолог сообщила, кто наиболее подвержен риску смерти в жару

Врач Симонова: люди с сердечными заболеваниями подвержены инфаркту в жару

27 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В жару снижается артериальное давление, что увеличивает частоты сердечных сокращений, рассказала кардиолог Фото: Илья Московец © URA.RU В жаркую погоду риску инсультов и инфарктов, способных привести к смерти, наиболее подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU сообщила врач-кардиолог Сберздоровья Татьяна Симонова. «Больше всех в жару подвержены риску инсультов и инфарктов пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что их организм хуже справляется с такими условиями, ведь компенсаторные механизмы организма значительно ослаблены», — поделилась с URA.RU Симонова. Риск развития инсультов и инфарктов, объяснила эксперт, обусловлен тем, что при высоких температурах происходит обильное потоотделение. Потоотделение приводит к обезвоживанию, из-за чего снижается «текучесть» крови, а это, в свою очередь, к появлению тромбов. Также снижается артериальное давление, что увеличивает частоты сердечных сокращений и вызывает нарушение сердечного ритма. Кардиолог посоветовала людям, попадающим в группу риска, ограничить свое пребывание в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, носить легкую одежду и головной убор. Избегать чрезмерной физической нагрузки, употреблять 2-2,5 литра воды в сутки и отказаться от спиртного, так как он усиливает обезвоживание. Также в жару следует питаться легкой пищей и следить за артериальным давлением. Так, отметила Симонова, получится минимизировать риск появления инсульта и инфаркта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В жаркую погоду риску инсультов и инфарктов, способных привести к смерти, наиболее подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU сообщила врач-кардиолог Сберздоровья Татьяна Симонова. «Больше всех в жару подвержены риску инсультов и инфарктов пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что их организм хуже справляется с такими условиями, ведь компенсаторные механизмы организма значительно ослаблены», — поделилась с URA.RU Симонова. Риск развития инсультов и инфарктов, объяснила эксперт, обусловлен тем, что при высоких температурах происходит обильное потоотделение. Потоотделение приводит к обезвоживанию, из-за чего снижается «текучесть» крови, а это, в свою очередь, к появлению тромбов. Также снижается артериальное давление, что увеличивает частоты сердечных сокращений и вызывает нарушение сердечного ритма. Кардиолог посоветовала людям, попадающим в группу риска, ограничить свое пребывание в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, носить легкую одежду и головной убор. Избегать чрезмерной физической нагрузки, употреблять 2-2,5 литра воды в сутки и отказаться от спиртного, так как он усиливает обезвоживание. Также в жару следует питаться легкой пищей и следить за артериальным давлением. Так, отметила Симонова, получится минимизировать риск появления инсульта и инфаркта.