Кардиолог сообщила, кто наиболее подвержен риску смерти в жару

Врач Симонова: люди с сердечными заболеваниями подвержены инфаркту в жару
© Служба новостей «URA.RU»
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Коронарный центр «Город сердца». Екатеринбург, сердце, кардиология, здоровье, медицина, здравоохранение, медицинское обследование, работа сердца
В жару снижается артериальное давление, что увеличивает частоты сердечных сокращений, рассказала кардиолог Фото:

В жаркую погоду риску инсультов и инфарктов, способных привести к смерти, наиболее подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU сообщила врач-кардиолог Сберздоровья Татьяна Симонова.

«Больше всех в жару подвержены риску инсультов и инфарктов пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что их организм хуже справляется с такими условиями, ведь компенсаторные механизмы организма значительно ослаблены», — поделилась с URA.RU Симонова.

Риск развития инсультов и инфарктов, объяснила эксперт, обусловлен тем, что при высоких температурах происходит обильное потоотделение. Потоотделение приводит к обезвоживанию, из-за чего снижается «текучесть» крови, а это, в свою очередь, к появлению тромбов. Также снижается артериальное давление, что увеличивает частоты сердечных сокращений и вызывает нарушение сердечного ритма.

Кардиолог посоветовала людям, попадающим в группу риска, ограничить свое пребывание в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, носить легкую одежду и головной убор. Избегать чрезмерной физической нагрузки, употреблять 2-2,5 литра воды в сутки и отказаться от спиртного, так как он усиливает обезвоживание. Также в жару следует питаться легкой пищей и следить за артериальным давлением. Так, отметила Симонова, получится минимизировать риск появления инсульта и инфаркта.

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В жаркую погоду риску инсультов и инфарктов, способных привести к смерти, наиболее подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU сообщила врач-кардиолог Сберздоровья Татьяна Симонова. «Больше всех в жару подвержены риску инсультов и инфарктов пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что их организм хуже справляется с такими условиями, ведь компенсаторные механизмы организма значительно ослаблены», — поделилась с URA.RU Симонова. Риск развития инсультов и инфарктов, объяснила эксперт, обусловлен тем, что при высоких температурах происходит обильное потоотделение. Потоотделение приводит к обезвоживанию, из-за чего снижается «текучесть» крови, а это, в свою очередь, к появлению тромбов. Также снижается артериальное давление, что увеличивает частоты сердечных сокращений и вызывает нарушение сердечного ритма. Кардиолог посоветовала людям, попадающим в группу риска, ограничить свое пребывание в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, носить легкую одежду и головной убор. Избегать чрезмерной физической нагрузки, употреблять 2-2,5 литра воды в сутки и отказаться от спиртного, так как он усиливает обезвоживание. Также в жару следует питаться легкой пищей и следить за артериальным давлением. Так, отметила Симонова, получится минимизировать риск появления инсульта и инфаркта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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