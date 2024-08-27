Уральская ассоциация туризма запустит проверку топ-чиновницы

Уральская ассоциация туризма запустит проверку департамента Эльмиры Тукановой

27 августа 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

В ассоциации считают нужным узнать, на что были потрачены средства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Уральская ассоциация туризма готова привлечь прокуратуру, ФАС и Счетную палату для проверки работы департамента по развитию туризма в Свердловской области, который возглавляет Эльмира Туканова. Об этом заявил на встрече с журналистами глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Представители сферы задаются вопросом о том, куда вкладываются выделяемые деньги. «В сентябре будут приниматься работы по выделенным грантам в минэкономразвития. Изначально мы констатировали, что деньги выделялись не тем людям. По этим причинам мы считаем своим долгом осуществить общественный контроль за тем, что возведено на выделенные деньги. По нашему мнению, есть еще некоторые нарушения в закупках, но в этом уже разберется ФАС, обратимся в прокуратуру и Счетную палату, если потребуется», — заявил Мальцев. Вопросы у ассоциации вызывает также целесообразность трат более чем четырех миллионов рублей на проведение делового туристического форума буквально через две недели после выставки Expotravel. «Мы считаем, что эти мероприятия можно было бы совместить и провести с большим эффектом, эти траты нецелесообразны, так как они важны для развития нашего региона и поддержки страны в нынешних условиях», — рассказал Мальцев. По его словам, независимо от результатов проверки службой, им удалось четко показали свою позицию и заявить о ней. В 2023 году URA.RU рассказывало, что свердловский департамент решили проверить после распределения грантов. Тогда по данным агентства, в ходе внутренней проверки вскрылось, что многомиллионные суммы ушли структурам, аффилированным с некоторыми членами общественного совета при департаменте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральская ассоциация туризма готова привлечь прокуратуру, ФАС и Счетную палату для проверки работы департамента по развитию туризма в Свердловской области, который возглавляет Эльмира Туканова. Об этом заявил на встрече с журналистами глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Представители сферы задаются вопросом о том, куда вкладываются выделяемые деньги. «В сентябре будут приниматься работы по выделенным грантам в минэкономразвития. Изначально мы констатировали, что деньги выделялись не тем людям. По этим причинам мы считаем своим долгом осуществить общественный контроль за тем, что возведено на выделенные деньги. По нашему мнению, есть еще некоторые нарушения в закупках, но в этом уже разберется ФАС, обратимся в прокуратуру и Счетную палату, если потребуется», — заявил Мальцев. Вопросы у ассоциации вызывает также целесообразность трат более чем четырех миллионов рублей на проведение делового туристического форума буквально через две недели после выставки Expotravel. «Мы считаем, что эти мероприятия можно было бы совместить и провести с большим эффектом, эти траты нецелесообразны, так как они важны для развития нашего региона и поддержки страны в нынешних условиях», — рассказал Мальцев. По его словам, независимо от результатов проверки службой, им удалось четко показали свою позицию и заявить о ней. В 2023 году URA.RU рассказывало, что свердловский департамент решили проверить после распределения грантов. Тогда по данным агентства, в ходе внутренней проверки вскрылось, что многомиллионные суммы ушли структурам, аффилированным с некоторыми членами общественного совета при департаменте.