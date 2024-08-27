Кому нельзя есть дыню

Гастроэнтеролог Кашух: дыня противопоказана людям с обострением болезней ЖКТ

27 августа 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Гастроэнтеролог раскрыла, кому нельзя есть дыню Фото: Денис Моргунов © URA.RU От дыни стоит отказаться людям с обострением воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а так же при кишечных заболеваниях и острой стадии панкреатита. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «Нужно помнить, что дыня содержит белки, которые могут вызвать аллергическую реакцию — сыпь на коже, отек слизистых оболочек, зуд, диарею. В рацион маленьких детей дыню рекомендуется вводить постепенно, начиная с возраста 1,5-2 лет. Не стоит есть дыню людям с обострением воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, при кишечных инфекциях, острой стадии панкреатита», — рассказала URA.RU эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По словам врача, здоровому человеку в день можно употреблять примерно 300-500 граммов дыни. Но не съедать все это количество за один прием, а разделить на несколько порций и есть в течение дня. Однако, считает эксперт, лучше не переедать: фрукт может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, вздутию и метеоризму. Как и арбуз, дыня на 90% состоит из воды и утоляет жажду. Так же в ней содержатся антиоксиданты, сахара, витамины группы А, С, Р и фолиевая кислота. Кроме того, дыня богата калием, кремнием и железом. Этот фрукт низкокалорийный — на сто граммов мякоти приходится до 40 килокалорий, а потому дыню можно употреблять в качестве десерта или использовать ее в приготовлении салатов — как фруктовых, так и овощных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От дыни стоит отказаться людям с обострением воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а так же при кишечных заболеваниях и острой стадии панкреатита. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. «Нужно помнить, что дыня содержит белки, которые могут вызвать аллергическую реакцию — сыпь на коже, отек слизистых оболочек, зуд, диарею. В рацион маленьких детей дыню рекомендуется вводить постепенно, начиная с возраста 1,5-2 лет. Не стоит есть дыню людям с обострением воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, при кишечных инфекциях, острой стадии панкреатита», — рассказала URA.RU эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По словам врача, здоровому человеку в день можно употреблять примерно 300-500 граммов дыни. Но не съедать все это количество за один прием, а разделить на несколько порций и есть в течение дня. Однако, считает эксперт, лучше не переедать: фрукт может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, вздутию и метеоризму. Как и арбуз, дыня на 90% состоит из воды и утоляет жажду. Так же в ней содержатся антиоксиданты, сахара, витамины группы А, С, Р и фолиевая кислота. Кроме того, дыня богата калием, кремнием и железом. Этот фрукт низкокалорийный — на сто граммов мякоти приходится до 40 килокалорий, а потому дыню можно употреблять в качестве десерта или использовать ее в приготовлении салатов — как фруктовых, так и овощных.