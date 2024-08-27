США причастны к нападению Украины на Курскую область, этот момент является очевидным фактом. Также эскалационный курс Вашингтона поддерживает клиентура страны в Киеве, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом — наблюдаются. <…> Эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено», — заявил Рябков, добавив, что подобные подходы, как и в США, применяются их клиентурой на Украине. Его слова передает ТАСС.
Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Однако на данный момент ВС РФ зачистили два населенных пункта в регионе от бойцов армии Украины. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что под контролем российской армии находятся Нечаев и Нижняя Паровая, передает 360.ru. Кроме того, ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах пехоты Marder и Stryker. Так, украинская армия потеряла свыше десяти бронетранспортеров и боевых машин, а также около 10 бойцов, пишет «Национальная служба новостей».
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