Рябков: причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом

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Пресс-конференция: Россия в мировом контексте. Х международный форум "Примаковские чтения" в пресс-центре ТАСС. 18 июня 2024. Москва, рябков сергей
Рябков заявил, что США причастны к нападению украинской армии под Курском Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

США причастны к нападению Украины на Курскую область, этот момент является очевидным фактом. Также эскалационный курс Вашингтона поддерживает клиентура страны в Киеве, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом — наблюдаются. <…> Эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено», — заявил Рябков, добавив, что подобные подходы, как и в США, применяются их клиентурой на Украине. Его слова передает ТАСС.

Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Однако на данный момент ВС РФ зачистили два населенных пункта в регионе от бойцов армии Украины. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что под контролем российской армии находятся Нечаев и Нижняя Паровая, передает 360.ru. Кроме того, ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах пехоты Marder и Stryker. Так, украинская армия потеряла свыше десяти бронетранспортеров и боевых машин, а также около 10 бойцов, пишет «Национальная служба новостей».

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США причастны к нападению Украины на Курскую область, этот момент является очевидным фактом. Также эскалационный курс Вашингтона поддерживает клиентура страны в Киеве, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом — наблюдаются. <…> Эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено», — заявил Рябков, добавив, что подобные подходы, как и в США, применяются их клиентурой на Украине. Его слова передает ТАСС. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Однако на данный момент ВС РФ зачистили два населенных пункта в регионе от бойцов армии Украины. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что под контролем российской армии находятся Нечаев и Нижняя Паровая, передает 360.ru. Кроме того, ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню на машинах пехоты Marder и Stryker. Так, украинская армия потеряла свыше десяти бронетранспортеров и боевых машин, а также около 10 бойцов, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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