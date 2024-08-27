В новом сквере в центре Кургана 29 августа состоится установка бюста и мемориальной доски Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал застройщик Евгений Сергеев, чья компания занимается благоустройством территории.
«В новом сквере по улице Кремлева 29 августа установят бронзовый бюст уроженцу Кургана, Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Вместе с ним будет установлена мемориальная плита нашему земляку» — рассказал URA.RU Сергеев.
Ранее URA.RU писало, что в сквере по улице Кремлева установили артиллерийскую пушку и постамент для бюста. Также рабочие высадили ели, липы и другие растения на аллее. Новый сквер расположился рядом со строящимся жилым комплексом, который планируют построить в течение ближайших 2-3 лет.
В сквере Кургана установят бюст и мемориальную доску уроженцу Кургана Евгению Кремлеву
Фото: застройщик Евгений Сергеев
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В новом сквере в центре Кургана 29 августа состоится установка бюста и мемориальной доски Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал застройщик Евгений Сергеев, чья компания занимается благоустройством территории. «В новом сквере по улице Кремлева 29 августа установят бронзовый бюст уроженцу Кургана, Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Вместе с ним будет установлена мемориальная плита нашему земляку» — рассказал URA.RU Сергеев. Ранее URA.RU писало, что в сквере по улице Кремлева установили артиллерийскую пушку и постамент для бюста. Также рабочие высадили ели, липы и другие растения на аллее. Новый сквер расположился рядом со строящимся жилым комплексом, который планируют построить в течение ближайших 2-3 лет.