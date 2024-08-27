Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Киселева и Рапопорт

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Киселева и Рапопорт арестовали на два месяца Фото:

В Москве заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о крупной растрате. Об этом рассказали в пресс-службе в Мещанском суде Москвы.

«Мещанский районный суд Москвы заочно заключил Ирину Рапопорт и Олега Киселева под стражу на два месяца по ходатайству предварительного расследования», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что срок будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания в России.

Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Дополнительные подробности суд не раскрыл.

Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 до 2019 года, занимая должность заместителя председателя правления. Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал» в Швейцарии. Следственные органы Мещанского суда Москвы просили заочно арестовать Киселева по делу о присвоении или растрате, что может повлечь до десяти лет лишения свободы. Киселев и Рапопорт подозревают в хищении 1,676 миллиарда рублей из «Роснано». В апреле 2024 года МВД предъявило им и другим бывшим топ-менеджерам компании обвинения в присвоении средств.

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В Москве заочно арестовали бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о крупной растрате. Об этом рассказали в пресс-службе в Мещанском суде Москвы. «Мещанский районный суд Москвы заочно заключил Ирину Рапопорт и Олега Киселева под стражу на два месяца по ходатайству предварительного расследования», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что срок будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания в России. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Дополнительные подробности суд не раскрыл. Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 до 2019 года, занимая должность заместителя председателя правления. Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал» в Швейцарии. Следственные органы Мещанского суда Москвы просили заочно арестовать Киселева по делу о присвоении или растрате, что может повлечь до десяти лет лишения свободы. Киселев и Рапопорт подозревают в хищении 1,676 миллиарда рублей из «Роснано». В апреле 2024 года МВД предъявило им и другим бывшим топ-менеджерам компании обвинения в присвоении средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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