После инициированной Шумковым проверки силовики задержали экс-руководителя МУПа и двух подрядчиков. Фото

Силовики задержали экс-руководителя МУПа Кургана и двух бизнесменов

27 августа 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

В Кургане задержали экс-руководителя МУПа и двух подрядчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане силовики задержали бывшего руководителя МУП «Прометей» Антона Гурьева и двух бизнесменов после проверки, инициированной губернатором Вадимом Шумковым. Задержанных подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров на ремонт аварийного жилого фонда. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Ранее правительство выделяло на ремонт ветхих домов 65 млн рублей. «Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР по материалам Контрольно-счетной палаты Кургана возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. директора МУП „Прометей“, подозреваемого в превышении должностных полномочий при заключении договоров строительного подряда по ремонту аварийного жилого фонда, а также директоров строительных организаций, выступавших пособниками в совершении преступления», — говорится на сайте ведомства. Все подозреваемые были задержаны по месту проживания. В операции также участвовали сотрудники регионального УЭБ и ПК УМВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В квартирах подозреваемых проведены обыски, изъята финансово-хозяйственная документация. Установлено, что с сентября 2023 по март 2024 года и. о. директора муниципального предприятия Гурьев без проведения конкурсных процедур заключил с директорами двух строительных компаний договоры подряда на ремонты в многоквартирных домах. При этом подрядчики свои обязательства не выполнили и изготовили фиктивные акты, которые были подписаны должностным лицом и оплачены без проведения строительного контроля. В результате был причинен ущерб в сумме более 9 млн рублей. Окончательный размер будет установлен в ходе следствия. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рекомендовал мэрии Кургана и силовикам проверить управляющую компанию МУП «Прометей» после жалоб на невыполненные ремонты домов. В 2023 году из областного бюджета было выделено 15 млн рублей, в 2024 году — еще 50 млн рублей. Деньги были направлены МУП «Прометей», который взял на обслуживание самые старые и проблемные дома. В Кургане арестовали экс-директора МУП «Прометей» за превышение должностных полномочий Фото: СУ СК России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане силовики задержали бывшего руководителя МУП «Прометей» Антона Гурьева и двух бизнесменов после проверки, инициированной губернатором Вадимом Шумковым. Задержанных подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров на ремонт аварийного жилого фонда. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Ранее правительство выделяло на ремонт ветхих домов 65 млн рублей. «Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР по материалам Контрольно-счетной палаты Кургана возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. директора МУП „Прометей“, подозреваемого в превышении должностных полномочий при заключении договоров строительного подряда по ремонту аварийного жилого фонда, а также директоров строительных организаций, выступавших пособниками в совершении преступления», — говорится на сайте ведомства. Все подозреваемые были задержаны по месту проживания. В операции также участвовали сотрудники регионального УЭБ и ПК УМВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В квартирах подозреваемых проведены обыски, изъята финансово-хозяйственная документация. Установлено, что с сентября 2023 по март 2024 года и. о. директора муниципального предприятия Гурьев без проведения конкурсных процедур заключил с директорами двух строительных компаний договоры подряда на ремонты в многоквартирных домах. При этом подрядчики свои обязательства не выполнили и изготовили фиктивные акты, которые были подписаны должностным лицом и оплачены без проведения строительного контроля. В результате был причинен ущерб в сумме более 9 млн рублей. Окончательный размер будет установлен в ходе следствия. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рекомендовал мэрии Кургана и силовикам проверить управляющую компанию МУП «Прометей» после жалоб на невыполненные ремонты домов. В 2023 году из областного бюджета было выделено 15 млн рублей, в 2024 году — еще 50 млн рублей. Деньги были направлены МУП «Прометей», который взял на обслуживание самые старые и проблемные дома.