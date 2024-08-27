В Кургане рядом с новым сквером укладывают асфальт. Видео

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Виды Москвы. Москва, каток, укладка асфальта, асфальтоукладчик, асфальтирование
Возле нового сквера Кремлева укладывают асфальт Фото:

В Кургане асфальтируют подъезды к новому скверу имени Кремлева. Об этом сообщила скульптор Ольга Красношеина, которая создала бюст Герою СССР Евгению Кремлеву.

«Продолжается благоустройство возле будущего памятника Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Рядом с новым сквером асфальтируются подъезды, установлены скамейки», — рассказала Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят бюст и мемориальную доску Герою СССР Евгению Кремлеву. Их планируют установить 29 августа в сквере, названным в честь уроженца города. В новом пространстве уже поставили пушку, а также высадили ели и липы.

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В Кургане асфальтируют подъезды к новому скверу имени Кремлева. Об этом сообщила скульптор Ольга Красношеина, которая создала бюст Герою СССР Евгению Кремлеву. «Продолжается благоустройство возле будущего памятника Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Рядом с новым сквером асфальтируются подъезды, установлены скамейки», — рассказала Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят бюст и мемориальную доску Герою СССР Евгению Кремлеву. Их планируют установить 29 августа в сквере, названным в честь уроженца города. В новом пространстве уже поставили пушку, а также высадили ели и липы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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