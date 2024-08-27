В Кургане рядом с новым сквером укладывают асфальт. Видео

27 августа 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Возле нового сквера Кремлева укладывают асфальт Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Кургане асфальтируют подъезды к новому скверу имени Кремлева. Об этом сообщила скульптор Ольга Красношеина, которая создала бюст Герою СССР Евгению Кремлеву. «Продолжается благоустройство возле будущего памятника Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Рядом с новым сквером асфальтируются подъезды, установлены скамейки», — рассказала Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят бюст и мемориальную доску Герою СССР Евгению Кремлеву. Их планируют установить 29 августа в сквере, названным в честь уроженца города. В новом пространстве уже поставили пушку, а также высадили ели и липы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане асфальтируют подъезды к новому скверу имени Кремлева. Об этом сообщила скульптор Ольга Красношеина, которая создала бюст Герою СССР Евгению Кремлеву. «Продолжается благоустройство возле будущего памятника Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Рядом с новым сквером асфальтируются подъезды, установлены скамейки», — рассказала Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят бюст и мемориальную доску Герою СССР Евгению Кремлеву. Их планируют установить 29 августа в сквере, названным в честь уроженца города. В новом пространстве уже поставили пушку, а также высадили ели и липы.