В Кургане асфальтируют подъезды к новому скверу имени Кремлева. Об этом сообщила скульптор Ольга Красношеина, которая создала бюст Герою СССР Евгению Кремлеву.
«Продолжается благоустройство возле будущего памятника Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Рядом с новым сквером асфальтируются подъезды, установлены скамейки», — рассказала Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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В Кургане асфальтируют подъезды к новому скверу имени Кремлева. Об этом сообщила скульптор Ольга Красношеина, которая создала бюст Герою СССР Евгению Кремлеву. «Продолжается благоустройство возле будущего памятника Герою Советского Союза Евгению Кремлеву. Рядом с новым сквером асфальтируются подъезды, установлены скамейки», — рассказала Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят бюст и мемориальную доску Герою СССР Евгению Кремлеву. Их планируют установить 29 августа в сквере, названным в честь уроженца города. В новом пространстве уже поставили пушку, а также высадили ели и липы.