27 августа 2024

Свердловские милиционеры, обвиненные в массовых убийствах, уедут на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласие дали трое из шести фигурантов дела Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Трое членов банды свердловских милиционеров, которых арестовали по обвинению в массовых убийствах в Екатеринбурге, подписали соглашения, чтобы стать участниками российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили два источника.

«Согласие уехать на фронт дали бывшие сотрудники Кировского РУВД Владимир Семенюк, Владислав Соболь и Константин Котик», — сказал один из собеседников агентства. По словам второго, на фронт они могут уехать либо во время следствия, либо после оглашения приговора. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались.

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Всего в группировке якобы было шесть человек, среди них — гражданский Олег Анучин (его источники называют водителем), капитан Олег Гирфанов (единственный, кого не арестовали) и Антон Боровик (служил всего два года в органах). Они, по данным URA.RU, свою вину отрицают. Всего банде могут вменять 12 жертв. Преступления, по неофициальным данным, были совершены либо ради денег или захвата рынка наркотрафика.

В 2006-м Соболь и его подчиненные были осуждены. Суд признал, что они занимались торговлей героином. Все, что известно о новом уголовном деле милиционеров — в отдельном сюжете агентства.

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Трое членов банды свердловских милиционеров, которых арестовали по обвинению в массовых убийствах в Екатеринбурге, подписали соглашения, чтобы стать участниками российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили два источника. «Согласие уехать на фронт дали бывшие сотрудники Кировского РУВД Владимир Семенюк, Владислав Соболь и Константин Котик», — сказал один из собеседников агентства. По словам второго, на фронт они могут уехать либо во время следствия, либо после оглашения приговора. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались. Всего в группировке якобы было шесть человек, среди них — гражданский Олег Анучин (его источники называют водителем), капитан Олег Гирфанов (единственный, кого не арестовали) и Антон Боровик (служил всего два года в органах). Они, по данным URA.RU, свою вину отрицают. Всего банде могут вменять 12 жертв. Преступления, по неофициальным данным, были совершены либо ради денег или захвата рынка наркотрафика. В 2006-м Соболь и его подчиненные были осуждены. Суд признал, что они занимались торговлей героином. Все, что известно о новом уголовном деле милиционеров — в отдельном сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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