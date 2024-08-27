Свердловские милиционеры, обвиненные в массовых убийствах, уедут на СВО

28 августа 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Согласие дали трое из шести фигурантов дела Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах Трое членов банды свердловских милиционеров, которых арестовали по обвинению в массовых убийствах в Екатеринбурге, подписали соглашения, чтобы стать участниками российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили два источника. «Согласие уехать на фронт дали бывшие сотрудники Кировского РУВД Владимир Семенюк, Владислав Соболь и Константин Котик», — сказал один из собеседников агентства. По словам второго, на фронт они могут уехать либо во время следствия, либо после оглашения приговора. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались. Новость по теме «Вывезли в лес и задушили»: новый эпизод в деле банды свердловских милиционеров Всего в группировке якобы было шесть человек, среди них — гражданский Олег Анучин (его источники называют водителем), капитан Олег Гирфанов (единственный, кого не арестовали) и Антон Боровик (служил всего два года в органах). Они, по данным URA.RU, свою вину отрицают. Всего банде могут вменять 12 жертв. Преступления, по неофициальным данным, были совершены либо ради денег или захвата рынка наркотрафика. В 2006-м Соболь и его подчиненные были осуждены. Суд признал, что они занимались торговлей героином. Все, что известно о новом уголовном деле милиционеров — в отдельном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое членов банды свердловских милиционеров, которых арестовали по обвинению в массовых убийствах в Екатеринбурге, подписали соглашения, чтобы стать участниками российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили два источника. «Согласие уехать на фронт дали бывшие сотрудники Кировского РУВД Владимир Семенюк, Владислав Соболь и Константин Котик», — сказал один из собеседников агентства. По словам второго, на фронт они могут уехать либо во время следствия, либо после оглашения приговора. В свердловском СКР от комментариев по теме воздержались. Всего в группировке якобы было шесть человек, среди них — гражданский Олег Анучин (его источники называют водителем), капитан Олег Гирфанов (единственный, кого не арестовали) и Антон Боровик (служил всего два года в органах). Они, по данным URA.RU, свою вину отрицают. Всего банде могут вменять 12 жертв. Преступления, по неофициальным данным, были совершены либо ради денег или захвата рынка наркотрафика. В 2006-м Соболь и его подчиненные были осуждены. Суд признал, что они занимались торговлей героином. Все, что известно о новом уголовном деле милиционеров — в отдельном сюжете агентства.