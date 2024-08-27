«Вывезли в лес и задушили»: новый эпизод в деле банды свердловских милиционеров

Свердловских милиционеров обвиняют в убийстве наркоманов 25-летней давности

27 августа 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

В деле фигурируют пять бывших милиционеров и гражданский Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах В деле банды свердловских милиционеров, члены которой арестованы за массовые убийства в Екатеринбурге, вскрылся еще один эпизод. Следователи вменяют им жестокую расправу над двумя наркоманами, которая произошла 25 лет назад в лесу. Подробности произошедшего URA.RU рассказал источник. «По версии следствия, трое участников банды скрутили наркоманов в Кировском районе, затем вывезли в лес. Там приковали их наручниками к деревьям и впоследствии задушили. Из своих жертв они хотели либо выбить некую ценную информацию, либо заставить работать на себя — продавать наркотики по городу. Но те отказались», — рассказал собеседник агентства. По его словам, этот эпизод инкриминируется бывшим милиционерам Кировского РУВД Владимиру Семенюку, Владиславу Соболю и Антону Боровику. Однако тела погибших до сих пор не найдены. Для этой цели из Москвы должен прилететь отряд опытных поисковиков. По словам другого собеседника агентства, Боровик был арестован именно за этот инцидент. «Сам он свою вину отрицает. Показания на него дали Соболь и Семенюк, заключившие досудебное соглашение, в рамках которого они были обязаны помочь следствию в раскрытии новых преступлений и поимке других фигурантов. Боровик же уверяет, что не участвовал в убийстве, и его просто оговорили. Он говорит, что даже не был знаком со всеми фигурантами дела. В органах он проработал всего два года», — сказал инсайдер из силовых структур. В свердловском СКР от комментариев воздержались. Новость по теме Член банды свердловских милиционеров боялся напарников и скрывался от них Еще одними членами банды называются — гражданский Олег Анучин (якобы был водителем в ОПГ) и Олег Гирфанов (тоже служил в Кировском РУВД). Последний — единственный, кого не арестовали. Источник URA.RU объяснял это тем, что он якобы не участвовал в преступлениях. Всего силовикам могут вменять 12 убийств. Ранее URA.RU писало о шести возможных жертвах группировки. По словам источников, экс-милиционеры могли расправиться с юристом фабрики «Русские самоцветы», коммерсантом и его спутницей, крупным наркосбытчиком, его тещей и женой. Также им вменяется расстрел двух женщин и одного мужчины без определенного места жительства. Все это произошло в 2000 году. Все преступления якобы были совершены либо ради денег, либо чтобы подмять под себя наркотрафик. В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Суд признал, что он организовал группировку из своих бывших подчиненных (Семенюк, Котик и остальные) из городской милиции, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Все, что известно о новом уголовном деле — в специальном сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле банды свердловских милиционеров, члены которой арестованы за массовые убийства в Екатеринбурге, вскрылся еще один эпизод. Следователи вменяют им жестокую расправу над двумя наркоманами, которая произошла 25 лет назад в лесу. Подробности произошедшего URA.RU рассказал источник. «По версии следствия, трое участников банды скрутили наркоманов в Кировском районе, затем вывезли в лес. Там приковали их наручниками к деревьям и впоследствии задушили. Из своих жертв они хотели либо выбить некую ценную информацию, либо заставить работать на себя — продавать наркотики по городу. Но те отказались», — рассказал собеседник агентства. По его словам, этот эпизод инкриминируется бывшим милиционерам Кировского РУВД Владимиру Семенюку, Владиславу Соболю и Антону Боровику. Однако тела погибших до сих пор не найдены. Для этой цели из Москвы должен прилететь отряд опытных поисковиков. По словам другого собеседника агентства, Боровик был арестован именно за этот инцидент. «Сам он свою вину отрицает. Показания на него дали Соболь и Семенюк, заключившие досудебное соглашение, в рамках которого они были обязаны помочь следствию в раскрытии новых преступлений и поимке других фигурантов. Боровик же уверяет, что не участвовал в убийстве, и его просто оговорили. Он говорит, что даже не был знаком со всеми фигурантами дела. В органах он проработал всего два года», — сказал инсайдер из силовых структур. В свердловском СКР от комментариев воздержались. Еще одними членами банды называются — гражданский Олег Анучин (якобы был водителем в ОПГ) и Олег Гирфанов (тоже служил в Кировском РУВД). Последний — единственный, кого не арестовали. Источник URA.RU объяснял это тем, что он якобы не участвовал в преступлениях. Всего силовикам могут вменять 12 убийств. Ранее URA.RU писало о шести возможных жертвах группировки. По словам источников, экс-милиционеры могли расправиться с юристом фабрики «Русские самоцветы», коммерсантом и его спутницей, крупным наркосбытчиком, его тещей и женой. Также им вменяется расстрел двух женщин и одного мужчины без определенного места жительства. Все это произошло в 2000 году. Все преступления якобы были совершены либо ради денег, либо чтобы подмять под себя наркотрафик. В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Суд признал, что он организовал группировку из своих бывших подчиненных (Семенюк, Котик и остальные) из городской милиции, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Все, что известно о новом уголовном деле — в специальном сюжете агентства.