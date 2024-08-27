Алсу дала первый комментарий после развода с Абрамовым

Алсу: в жизни начинается новая глава после развода с Абрамовым

Алсу заявила, что решения меняют жизнь, поэтому у нее начинается новая глава после развода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Алсу дала первый комментарий после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она сообщила, что в ее жизни начинается новая глава.

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — написала Алсу в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Поклонники в ответ поддержали певицу, они восхищались ей в комментариях и желали ей счастья.

Информация об официальном разводе Алсу и Абрамова появилась 27 августа, ее подтвердил адвокат предпринимателя Александр Добровинский. Расторжение брака было одобрено в столичном мировом суде, вместе супруги прожили 18 лет.

Также певица подала иск на 10 млрд рублей насчет раздела имущества. Документ содержит 10 страниц, в нем перечислены квартиры, автомобили, загородные дома, доли в фирмах, акции разных компаний, банковские счета и другое имущество бывших супругов, передает 360.ru.