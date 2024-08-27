Алсу и Абрамов развелись после 18 лет брака: причины и последствия

Алсу развелась с Абрамовым спустя 18 лет брака

27 августа 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Одной из причин развода Алсу и Яна Абрамова являются измены Фото: Прокофьев Вячеслав/ITAR-TASS/TASS Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. По словам адвоката предпринимателя Александра Добровинского, расторжение брака было одобрено в столичном мировом суде. Что стало причиной развода Алсу и Яна Абрамова и какие последствия ждут бывшую пару — в материале URA.RU. Причины развода Алсу и Абрамова, измены Адвокат Добровинский до последнего момента стремился примирить певицу Алсу и Яна Абрамова. Несмотря на настроение сохранить семью, выяснились новые обстоятельства, которые не позволили браку продолжаться. Добровинский подчеркнул, что это конец отношений, и не ожидает, что стороны будут обжаловать решение. Однако он пока не может раскрыть эту информацию. Адвокат отметил, что в будущем может получить разрешение от клиента обнародовать детали. Новость по теме Кто такая Анастасия Решетова, с которой изменял бывший муж Алсу При этом в социальных сетях появились слухи о том, что Алсу не одинока и провела время во Франции с новым избранником. Однако певица опровергла эти слухи, заявив о своем статусе замужней женщины и отметила, что ее сердце свободно. При этом существует версия об измене со стороны Абрамова. Адвокат Катя Гордон намекнула на наличие доказательств измены мужа Алсу с бывшей невестой рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Певица косвенно подтвердила подобные слухи. Она прокомментировала заявление Решетовой в соцсетях о том, что та не встречалась бы с женатыми мужчинами, заявив, что модель врет. Однако артист Филип Киркоров отметил, что у Абрамова нет семьи и детей на стороне. Также еще одной причиной развода может быть перезапуск карьеры Алсу. Продюсер Алена Козырева сообщила, что у певицы есть влиятельный покровитель, который и поможет ей вернуться на сцену после бракоразводного процесса. Также Козырева добавила, что развод для медийных персон помогает привлекать к ним внимание и зарабатывать большие деньги. Трое детей пары останутся жить с Алсу, они поддержали певицу в желании развода. Однако Ян Абрамов будет иметь возможность видеться с ними. Он также выразил желание поддерживать детей и обеспечить им качественное образование. Дети Алсу и Абрамова останутся с певицей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Последствия развода Алсу и Яна Абрамова Ранее предприниматель подал апелляцию насчет дела о разделе имущества и попросил время подумать. Позже он сделал заявление о готовности передать бывшей супруге активы на сумму 2,5 млрд рублей для мирного разрешения бракоразводного процесса. В числе активов Абрамова находятся вилла на Кипре, дорогие автомобили, ювелирные украшения, средства на банковских счетах и пентхаус стоимостью около 800 млн рублей. Также Ян Абрамов выразил готовность оплачивать расходы на персонал для помощи Алсу и детям, и покрыть стоимость поездок за границу и другие расходы после развода. На данный момент артистка выдвинула Абрамову 100-страничный список требований на почти 10 млрд рублей. В список требований Алсу входят квартиры, загородные дома, автомобили, акции различных компаний, доли в фирмах и банковские счета. Алсу выдвинула Абрамову список из 100 страниц по разделу имущества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. По словам адвоката предпринимателя Александра Добровинского, расторжение брака было одобрено в столичном мировом суде. Что стало причиной развода Алсу и Яна Абрамова и какие последствия ждут бывшую пару — в материале URA.RU. Адвокат Добровинский до последнего момента стремился примирить певицу Алсу и Яна Абрамова. Несмотря на настроение сохранить семью, выяснились новые обстоятельства, которые не позволили браку продолжаться. Добровинский подчеркнул, что это конец отношений, и не ожидает, что стороны будут обжаловать решение. Однако он пока не может раскрыть эту информацию. Адвокат отметил, что в будущем может получить разрешение от клиента обнародовать детали. При этом в социальных сетях появились слухи о том, что Алсу не одинока и провела время во Франции с новым избранником. Однако певица опровергла эти слухи, заявив о своем статусе замужней женщины и отметила, что ее сердце свободно. При этом существует версия об измене со стороны Абрамова. Адвокат Катя Гордон намекнула на наличие доказательств измены мужа Алсу с бывшей невестой рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Певица косвенно подтвердила подобные слухи. Она прокомментировала заявление Решетовой в соцсетях о том, что та не встречалась бы с женатыми мужчинами, заявив, что модель врет. Однако артист Филип Киркоров отметил, что у Абрамова нет семьи и детей на стороне. Также еще одной причиной развода может быть перезапуск карьеры Алсу. Продюсер Алена Козырева сообщила, что у певицы есть влиятельный покровитель, который и поможет ей вернуться на сцену после бракоразводного процесса. Также Козырева добавила, что развод для медийных персон помогает привлекать к ним внимание и зарабатывать большие деньги. Трое детей пары останутся жить с Алсу, они поддержали певицу в желании развода. Однако Ян Абрамов будет иметь возможность видеться с ними. Он также выразил желание поддерживать детей и обеспечить им качественное образование. Ранее предприниматель подал апелляцию насчет дела о разделе имущества и попросил время подумать. Позже он сделал заявление о готовности передать бывшей супруге активы на сумму 2,5 млрд рублей для мирного разрешения бракоразводного процесса. В числе активов Абрамова находятся вилла на Кипре, дорогие автомобили, ювелирные украшения, средства на банковских счетах и пентхаус стоимостью около 800 млн рублей. Также Ян Абрамов выразил готовность оплачивать расходы на персонал для помощи Алсу и детям, и покрыть стоимость поездок за границу и другие расходы после развода. На данный момент артистка выдвинула Абрамову 100-страничный список требований на почти 10 млрд рублей. В список требований Алсу входят квартиры, загородные дома, автомобили, акции различных компаний, доли в фирмах и банковские счета.