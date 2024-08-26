Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Макрон исключил политические мотивы в задержание Дурова, он заявил, что Франция придерживается свободы выражения мысли Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Задержание основателя Telegram Павла Дурова на территории Франции не является политическим решением. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, отметив, что государство привязана к свободе выражения слова и мнения.

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«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. <…> Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», — заявил Макрон в своем аккаунте в Х (бывший Twitter). Он добавил, что дальнейшее решение по судьбе Дурова останется за судом. Ранее заявление о том, что задержание основателя Telegram является покушением на свободу выражения мнения, высказал депутат Бундестага Севим Дагделен, передает РАПСИ.

Предпринимателя задержали вечером 24 августа. Депутат города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей сообщил, что Запад таким образом хочет получить от Дурова через его мессенджер доступ к сведениям об СВО.

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Задержание основателя Telegram Павла Дурова на территории Франции не является политическим решением. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, отметив, что государство привязана к свободе выражения слова и мнения. «Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. <…> Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», — заявил Макрон в своем аккаунте в Х (бывший Twitter). Он добавил, что дальнейшее решение по судьбе Дурова останется за судом. Ранее заявление о том, что задержание основателя Telegram является покушением на свободу выражения мнения, высказал депутат Бундестага Севим Дагделен, передает РАПСИ. Предпринимателя задержали вечером 24 августа. Депутат города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей сообщил, что Запад таким образом хочет получить от Дурова через его мессенджер доступ к сведениям об СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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