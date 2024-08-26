Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим

26 августа 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Задержание основателя Telegram Павла Дурова на территории Франции не является политическим решением. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, отметив, что государство привязана к свободе выражения слова и мнения. «Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. <…> Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», — заявил Макрон в своем аккаунте в Х (бывший Twitter). Он добавил, что дальнейшее решение по судьбе Дурова останется за судом. Ранее заявление о том, что задержание основателя Telegram является покушением на свободу выражения мнения, высказал депутат Бундестага Севим Дагделен, передает РАПСИ. Предпринимателя задержали вечером 24 августа. Депутат города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей сообщил, что Запад таким образом хочет получить от Дурова через его мессенджер доступ к сведениям об СВО.